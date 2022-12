Messi yêu cầu FIFA loại trọng tài người Tây Ban Nha

"Tôi không muốn nói nhiều về trọng tài, nhưng ai cũng thấy những gì đã xảy ra trên sân", Messi mở đầu cuộc phỏng vấn.

"FIFA cần xem lại. Không thể bố trí một trọng tài kém chuyên môn cầm còi ở một trận đấu tầm cỡ và quan trọng như hôm nay. Rõ ràng là ông ta đã không hoàn thành nhiệm vụ", siêu sao 35 tuổi nhấn mạnh.

Trong trận tứ kết trên sân Lusail, ông Lahoz đã rút ra tổng cộng 17 thẻ vàng, 16 trong số đó thuộc về cầu thủ trên sân, 1 thuộc về thành viên ban huấn luyện Argentina.

Con số 17 thẻ vàng cũng phá kỷ lục trước đó ở một trận đấu tại World Cup. Năm 2006, màn so tài giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha chứng kiến 16 thẻ vàng. Sau này, trận đấu còn được nhắc lại với tên gọi "Battle of Nuremberg" (tạm dịch: Đại chiến ở Nuremberg).

Ông Lahoz rút gần 20 thẻ vàng nhưng lại bỏ qua cho Messi lỗi để bóng chạm tay trong hiệp hai. Tiền đạo sinh năm 1987 vung tay quá đầu để đập bóng. Tuy nhiên, trọng tài Lahoz bỏ qua vì xác định "El Pulga" không cố tình.

Theo Metro, ông Lahoz từng là ứng viên số một cho vị trí trọng tài chính ở trận chung kết World Cup năm nay. Tuy nhiên, cơ hội có thể sẽ khép lại với vị vua áo đen sinh năm 1977, sau những lời phàn nàn từ Messi.

Trở lại trận đấu trên sân Lusail, Messi ghi bàn và kiến tạo để giúp Argentina dẫn 2-0 đến phút 82. Hà Lan vùng lên trong ít phút cuối để gỡ hòa 2-2, nhưng rồi vẫn gục ngã trước nhà vô địch Nam Mỹ ở loạt luân lưu.

"Argentina đã cho thấy rằng chúng tôi có thể biến hóa lối chơi theo từng trận đấu, từng khoảnh khắc. Chúng tôi đang rất phấn khích", Messi phát biểu.

Về Emiliano Martinez, "El Pulga" cho biết: "Chúng tôi luôn biết mình có lợi thế ở loạt luân lưu khi có Emiliano. Argentina đang đi từng bước thật vững chắc. Tôi rất vui vì điều này".

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

