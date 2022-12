Messi vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nhưng không đủ

Những hãng thống kê chuyên nghiệp vừa có ngày làm việc đơn giản nhưng hiệu quả nhất cuộc đời. Messi đã phá hàng loạt kỷ lục sau hơn 120 phút của trận chung kết tại Lusail. Tất cả đều không dành cho số đông: Anh là người đá nhiều trận nhất, thi đấu nhiều phút nhất, kiến tạo nhiều nhất, giành nhiều Quả bóng Vàng World Cup nhất...

Toàn bộ thống kê về Messi lan tỏa với cấp số nhân: Twitter ghi nhận anh là chủ nhân của 2,7 triệu dòng tweet chỉ trong vòng 1 tiếng sau trận chung kết. Argentina vô địch World Cup nhưng cả thế giới nói về El Pulga.

World Cup là đỉnh cao của đời cầu thủ. Messi đang đứng ở đó với vị thế vô địch cùng điểm tựa là 7 Quả bóng Vàng, 4 Champions League, gần 800 bàn thắng cùng 340 đường kiến tạo.

Cuộc đua “Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”, đứng trên góc độ thống kê, về cơ bản đã khép lại với người chiến thắng tuyệt đối là Messi.

Sau thất bại tại World Cup 2018 trước Pháp ở vòng 1/8, cây bút kỳ cựu Gabriele Marcotti của ESPN nhấn mạnh Messi đã là cầu thủ vĩ đại nhất mà chẳng cần vô địch ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lý luận ngày đó của Marcotti khá đơn giản: Messi không thể một mình làm tất cả. Anh không thể cùng lúc đóng vai săn bàn, kiến tạo, lẫn thủ lĩnh của Albiceleste. Các cầu thủ Argentina lẫn HLV ngày ấy không đủ tầm để làm người đồng hành với El Pulga.

Mọi lý luận rất hợp lý này đều sụp đổ sau trận chung kết tại Lusail. Messi vô địch World Cup là sau khi góp dấu giày vào 10 trong số 15 bàn của Argentina. Anh kiến tạo nhiều nhất, sút trúng đích nhiều nhất, tạo ra cơ hội ăn bàn nhiều nhất, bị phạm lỗi nhiều nhất. Messi đã một mình làm tất cả.

Argentina-không-Messi về cơ bản chỉ là một đội tuyển ở trình độ trung bình khá, thậm chí xét về danh tiếng còn thua xa tập thể năm 2018. Julian Alvarez đang dự bị tại Man City, Angel Di Maria tới Juventus dưỡng già, Rodrigo De Paul liên tục bị Atletico rao bán, Alexis MacAllister, Emiliano Martinez chỉ đá cho Brigton hay Aston Villa tại Premier League, Nicolas Otamendi đã rời Man City từ lâu để tới Benfica…

HLV của họ, Lionel Scaloni, chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt đội U20, chưa từng giành danh hiệu lớn nào trước khi trở thành HLV Argentina theo dạng tạm quyền vào năm 2018.

Song chính sự chênh lệch ấy càng tôn vinh phong độ tuyệt đỉnh cùng tầm ảnh hưởng vô song của Messi tại World Cup 2022.

Khi cả thế giới nói về pressing, gegenpressing, về những cầu thủ vừa phải chơi bóng giỏi vừa phải là vận động viên để chạy liên tục trong cả trận, về những hệ thống chơi bóng phức tạp không có quãng nghỉ, thì Messi ở đó, đi bộ nhiều hơn bứt tốc, nhưng Argentina vẫn chiến thắng.

Argentina vô địch World Cup sau khi tạo ra số lượng bàn thắng kỳ vọng (xG) nhiều hơn đối thủ trong cả 7 trận đã đấu. Messi đi bộ nhưng tạo ra sự đe dọa lớn hơn bất kỳ cầu thủ nào.

Argentina với lối đá cử tập thể “chạy hộ” một cá nhân trở thành nhà vô địch đã ghi tới 10 bàn ở vòng knock-out, nhiều hơn số bàn trong cả mùa World Cup 2010 của đội vô địch Tây Ban Nha.

Không trận đấu loại trực tiếp nào tại World Cup 2022, Argentina ghi ít hơn 2 bàn. Kể từ khi World Cup nâng số đội lên 32 vào năm 1998, không một nhà vô địch nào làm được điều như Messi và đồng đội đã làm, kể các những ông vua dội mưa gôn như Pháp 2018 hay Đức 2014.

Chỉ sau một mùa World Cup, sự nghiệp vốn đã vĩ đại của Messi trở nên hoàn thiện. Với 7 Quả bóng Vàng, 1 Copa America, 1 World Cup cùng hơn 1.100 lần góp dấu giày vào các bàn thắng sau 1.003 trận, Messi đã vô địch mọi giải đấu, giành mọi danh hiệu cá nhân cao quý nhất, bỏ xa những người bám đuổi.

Sâu trong khu dân cư Via Emanuele de Deo tại thành phố Naples, Italy là nơi ghi dấu khu tưởng niệm nổi tiếng nhất về Diego Maradona. Người Italy gọi khoảng sân này là “Largo Maradona”, với điểm nhấn là hình ảnh Maradona mặc áo xanh của Napoli được vẽ lên tường của toàn bộ khu tập thể 7 tầng.

Trong đêm 18/12, Largo Maradona tràn ngập ánh đèn với những chiếc áo màu trắng xanh cùng tiếng hát của những người Italy. Họ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina, miệng hát vang “Diego, Diego”.

Tại sân Lusail, màn hình chiếu giải đấu hoàn mỹ của Maradona tại Mexico 1986 ngay trong thời gian nghỉ giữa hiệp. Ở Buenos Aires, trong những tấm biểu ngữ cổ vũ Messi cũng luôn có Maradona.

Messi gần như một mình mang chức vô địch World Cup về cho Argentina, nhưng Maradona vẫn ở đó.

Messi giờ xuất sắc hơn Maradona? Lý trí, logic, những danh hiệu, bàn thắng, kiến tạo nói có. Nhưng bóng đá chưa và sẽ không bao giờ là cuộc chơi thuần lý trí.

Giây phút để CĐV chọn ủng hộ một cầu thủ hay CLB không phải những con số thống kê. Bóng đá là cuộc chơi của đôi chân và cái đầu. CĐV theo dõi bằng đôi mắt, lắng nghe bằng đôi tai. Nhưng yêu bóng đá thì luôn là câu chuyện của trái tim.

Maradona với nhiều người vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời, ngay cả khi Messi giờ đã chạm tay tới cúp vàng World Cup. Không phải bởi Maradona hay hơn Messi. Mà đơn giản, có một thế hệ không yêu ai khác ngoài “Cậu bé vàng”.

Sự thật là những người theo dõi Maradona thi đấu trực tiếp giờ đều đã già. 36 năm đã trôi qua từ đỉnh cao Mexico 1986, 28 năm vụt qua từ ký ức cuối World Cup 1994, Maradona thậm chí giờ không còn. Nhưng ảnh hưởng và cảm xúc tạo ra từ Diego với thế hệ từng theo dõi ông thi đấu là bất tử.

Người già yêu ký ức của bản thân mình. Và họ yêu Maradona. Sự vĩ đại của Messi chưa và sẽ không bao giờ đủ để đánh bật tình yêu này.

Nhưng Messi cũng có thế hệ của riêng mình. Trên thực tế, El Pulga đóng vai trò với thế hệ hiện tại không khác gì Maradona của quá khứ. Thậm chí mạng xã hội, truyền thông, công nghệ còn khiến danh tiếng, tầm ảnh hưởng của Messi vượt trội hơn những gì Maradona đã làm với thế hệ lớn lên trong thập niên 80.

36 năm trước, không có nền tảng trực tuyến nào xuất hiện để các CĐV bình luận và bàn tán về Mexico 1986. Cũng chẳng có điện thoại thông minh để hình ảnh Maradona đi bóng qua nửa đội hình tuyển Anh được lan tỏa.

Messi vô địch World Cup 2022 và còn vô địch về cả tầm ảnh hưởng trong suốt một tháng qua trên truyền thông và mạng xã hội.

Nếu coi Messi vĩ đại nhất thì chính xác nhất phải là việc Messi vĩ đại nhất với thế hệ hiện tại, thế hệ được quyền tự do đưa ra tiếng nói và quan điểm trên mạng xã hội, thế hệ có thể tiếp cận với mọi ngõ ngách trên toàn thế giới chỉ với sóng wifi hoặc 4G, thế hệ chứng kiến những cú chuyển mình mạnh mẽ nhất của truyền thông và công nghệ.

Messi là “Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá” của thế hệ này. Còn với thế hệ cũ, họ có người hùng riêng mình.

Nếu những CĐV vẫn không thể chấp nhận sự vĩ đại riêng biệt của Maradona hay những thần tượng bóng đá thế hệ cũ khác như Ronaldo “béo”, Zinedine Zidane, Ronaldinho…, các bạn có thể thử nghĩ tới viễn cảnh này:

30 năm sau, khi một thế hệ nữa ra đời, một thế hệ chưa từng xem Lionel Messi chơi bóng và chỉ có thể theo dõi số 10 vĩ đại của Argentina qua video, bỗng có một cầu thủ làm được hơn những gì Messi đang làm. Thế hệ sau ấy nói rằng đó là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và Messi chỉ là số hai.

Liệu thế hệ CĐV này, khi ấy đã già, những người lớn lên, khóc cười với Messi, theo dõi anh từ chiến thắng đến thất bại, vượt qua mọi trở ngại để chinh phục tất cả, có chấp nhận nổi một người vĩ đại hơn El Pulga?

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

