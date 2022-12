Messi và đồng đội sẽ ăn mừng ở tượng đài Obelisk

“Đội vô địch thế giới sẽ khởi hành vào trưa 20/12 tới Obelisk để ăn mừng chức vô địch thế giới với người hâm mộ”, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cho biết trên tài khoản Twitter chính thức, Reuters đưa tin. Tượng đài Obelisk là địa điểm truyền thống dành cho các lễ ăn mừng thể thao.

Bên cạnh đó, chính phủ Argentina tuyên bố ngày 20/12 sẽ là ngày nghỉ lễ để cả nước "có thể bày tỏ niềm vui sâu sắc nhất đối với đội tuyển quốc gia".

Theo truyền thông địa phương, tuyển Argentina sẽ về đến nước này vào sáng sớm 20/12 trên một chuyến bay của hãng hàng không nhà nước và qua đêm tại trung tâm huấn luyện của liên đoàn nằm gần sân bay.

“Argentina, chúng tôi đến đây”, Chủ tịch AFA Claudio Tapia viết trên tài khoản Twitter.

Argentina đã đánh bại Pháp 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 3-3 trong một trận đấu chung kết được coi là hay nhất trong lịch sử World Cup.

Người dân Argentina đã xuống đường ở khắp mọi nơi trên đất nước sau khi đội tuyển bóng đá nước này giành chức vô địch World Cup lần thứ ba. Họ đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của đội tuyển để tiếp tục ăn mừng.

"Tôi muốn về Argentina để xem điều đó điên rồ như thế nào. Tôi muốn họ đợi tôi. Tôi nóng lòng được trở về và tận hưởng điều đó cùng họ", đội trưởng Lionel Messi nói.

Sau trận chung kết hôm 18/12, các cổ động viên Argentina đổ xô đến Obelisk ở trung tâm Buenos Aires.

Washington Post cho hay hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu người khác đã đổ ra đường ở thủ đô ngay sau khi La Albiceleste, đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, đánh bại Pháp.

“Đây là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra, giống như thiên đường”, Juan Pablo Iglesias, 48 ​​tuổi, cho biết sau trận chung kết.

“Chúng ta là những nhà vô địch”, anh quay sang nói với đứa con của mình khi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. “Chúng ta là những người vĩ đại nhất trên thế giới!”.

Theo USA Today, Messi và tuyển Argentina không chỉ giành được cúp vàng World Cup khi đánh bại Pháp hôm 18/12, mà còn nhận được số tiền thưởng khổng lồ lên tới 42 triệu USD . Số tiền thưởng này được cho là nhiều hơn số tiền mọi nhà vô địch World Cup nhận được trước đó.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019.