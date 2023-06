Messi và dàn sao từ chối Saudi Arabia

Al Hilal liên hệ và muốn chiêu mộ Romelu Lukaku với mức lương 20 triệu euro mỗi năm, gấp gần hai lần những gì anh đang nhận. "Big Rom" từ chối và yêu cầu khoản thù lao lên đến 90 triệu euro mỗi năm để đến Saudi Arabia. Do đó, thương vụ chấm dứt. Thế nhưng, The Athletic khẳng định Lukaku chưa muốn rời bỏ bóng đá châu Âu. Đây là lý do chính khiến anh không thật sự hứng thú trong việc đàm phán. Lukaku ưu tiên gắn bó với Inter Milan mùa tới.