Messi và dàn sao bóng đá lấn sân sang đóng phim

Năm 2017, David Beckham góp mặt trong bộ phim King Arthur: Legend of the Sword. Tuy nhiên, đồng sở hữu của CLB Inter Miami bị giới chuyên môn chê bai vì diễn xuất cứng đơ. Trước đó, cựu sao MU cũng xuất hiện với vai khách mời trong bộ phim The man from U.N.C.L.E (2015) của đạo diễn Guy Ritchie.