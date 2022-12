Messi trừng phạt Van Gaal thế nào

Sự điều chỉnh kịp thời của Louis van Gaal sau đó giúp đại diện châu Âu đưa trận đấu vào những loạt luân lưu đầy kịch tính. Nhưng sau cùng, Messi đã có thể mỉm cười khi cùng các đồng đội tiến thêm một bước nữa đến chiếc cúp vàng.

Trong bối cảnh Hà Lan của HLV van Gaal gần như không thay đổi định hướng chơi bóng với sơ đồ 3-4-1-2 quen thuộc của mình, ông Scaloni đã quyết định sử dụng thêm một trung vệ thay cho một tiền vệ để đưa Argentina về sơ đồ 3-5-2 cả khi tấn công lẫn phòng ngự.

Một trong những ý đồ khi sử dụng hệ thống 3 trung vệ là việc kiềm toả khả năng chơi trực diện của nhóm 3 tiền đạo bên phía đối phương. Memphis Depay, Cody Gakpo, Davy Klaassen hay người được đá chính ở trận này là Steven Bergwijn đều đã ít nhiều thể hiện được khả năng giữ bóng với sức mạnh thể chất và tăng tốc ngay ở khu vực trung lộ của mình. Có thêm một trung vệ cùng cấu trúc 3 tiền vệ trung tâm ở tuyến giữa là phương án hợp lý trước phong cách chơi tấn công của Hà Lan.

Quan trọng hơn, sơ đồ 3-5-2 khi có bóng trước định hướng phòng ngự 1-1 của đại diện châu Âu đưa Argentina vào từng nhóm đối đầu cá nhân trên sân ở từng vị trí của mình. Ở bối cảnh ấy, ông Scaloni có quyền để tự tin vào cá nhân có khả năng đi bóng tốt nhất trong tay, Lionel Messi.

Sự tự do trong cách di chuyển của Messi ở hướng lệch hành lang cánh trái là một vấn đề không dễ đối phó với Hà Lan, đặc biệt khi các cầu thủ của họ được giao nhiệm vụ tìm người để quản lý. Phút thứ 2 của trận đấu, Messi chơi như một tiền vệ trung tâm, còn Rodrigo de Paul có vị trí ngang hàng với tiền đạo Julian Alvarez.

Ít phút sau đó, Messi lại có vị trí cao nhất trên hàng công của Argentina, điều buộc tiền vệ trung tâm Marten de Roon phải lùi về ngang hàng với nhóm 5 hậu vệ. Hệ thống phòng ngự ở khu vực 1/3 giữa sân của đội bóng được dẫn dắt bởi ông van Gaal bắt đầu có những xộc xệch khi số 10 bên phía Argentina chơi quá thoải mái.

Messi chơi tự do khiến hệ thống phòng ngự của Hà Lan bị xáo trộn.

Điểm yếu của định hướng phòng ngự 1-1 cũng dần bộc lộ. Không chỉ là những khoảng trống lớn ở khu vực trung lộ xuất hiện, mà chỉ với một tình huống xử lý bóng loại bỏ De Roon của mình, Messi đã chiếm lĩnh những khoảng trống ấy ở một tư thế rất thoải mái cho những pha vung chân quyết định.

Đó chính là cách Argentina có bàn mở tỉ số. Nahuel Molina dâng cao bên phía cánh phải, Nathan Ake sẵn sàng lao lên trước mặt để nhận nhiệm vụ kèm người. Bóng được đưa lại cho Messi trong bối cảnh Frenkie de Jong lúc này là cầu thủ phụ trách áp sát số 10.

Messi thêm một lần nữa vượt qua sự truy cản của đối phương ở khu vực trung lộ, và bỏ lại de Jong ở phía sau. Theo nhịp phòng ngự, Ake quyết định bước lên phía trước để ngăn cản Messi.

Ở cùng thời điểm đó, Molina – người Ake theo kèm ở nhịp bóng trước đã tự do trong việc di chuyển. Hậu vệ phải của Argentina xâm nhập vòng cấm, nhận đường chuyền quyết định của Messi và mang đến lợi thế dẫn trước cho các học trò của HLV Scaloni.

Argentina không dứt điểm quá nhiều, họ cũng đồng thời buộc đối phương gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Nhưng một khi họ có được khoảnh khắc, thì cơ hội đến một cách rõ ràng. Phòng ngự 1-1 rõ ràng không phải phương án hiệu quả để hạn chế khả năng tấn công của một đội bóng có Lionel Messi, chưa nói tới việc phòng ngự 1-1 rất dễ dẫn đến những sai số từ kĩ năng của từng cá nhân.

Denzel Dumfries là một ví dụ, với khoảnh khắc non nớt khi đối đầu trước Marcos Acuna trong tình huống dẫn đến quả phạt đền của Argentina trong hiệp 2.

Van Gaal đã quá tự tin, còn Scaloni đã đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định thay đổi.

Sự có mặt của Luuk de Jong và sau đó là Wout Weghorst trong hiệp 2 là dấu hiệu cho thấy chiến lược gia lão luyện người Hà Lan không còn giữ được sự điềm tĩnh như thường thấy trên ghế chỉ đạo. Phương án B của Hà Lan được sử dụng, những quả tạt một cách bất chấp.

Hà Lan cũng đồng thời chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ để gia tăng quân số ở hai hành lang cánh, cũng như quân số trong khu vực cấm địa.

Ít nhất thì ông Van Gaal cũng đã đúng trong sự thay đổi của mình. Ở pha bóng Weghorst rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, có thể thấy được sự đông đảo của những cầu thủ áo da cam trong khu vực cấm địa của Argentina.

Sự kịch tính và căng thẳng của cuộc đối đầu giữa hai đội dâng lên đến đỉnh điểm ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng với thêm một pha ghi bàn nữa của tiền đạo được vào sân thay người Weghorst. Cuối cùng, Argentina là những người giành chiến thắng trên chấm 11m. Nhìn một cách tổng thể, Messi và các đồng đội cũng là những người xứng đáng hơn để có mặt tại bán kết ở cặp đối đầu này.

Lionel Scaloni và các học trò đã hoá giải một cách xuất sắc hàng phòng ngự mới chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 4 trận đấu đầu tiên tại World Cup lần này.

Argentina vẫn còn đó những điểm chưa thực sự hoàn thiện, nhưng mặt khác, họ lại đang thể hiện hình ảnh cực kì đáng sợ cho tới lúc này. Chiến thắng bằng sự xuất sắc của hàng công, trong khi duy trì được thành tích phòng ngự ấn tượng của mình.

Không ai đoán trước được và có lẽ cũng không ai kiểm soát được những khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019