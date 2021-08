Messi tới, Mbappe vẫn nói không với PSG

PSG được cho là không thể thuyết phục Kylian Mbappe gia hạn hợp đồng, dù CLB vừa chiêu mộ thành công Lionel Messi.

Theo AS, mục tiêu của Mbappe là rời PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Chân sút sinh năm 1998 không có ý định gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ thủ đô nước Pháp.

Nguồn tin thân cận của PSG tiết lộ với tờ AS rằng một cuộc gặp gỡ với Mbappe đã được lên kế hoạch trong những tuần tới. Tuy nhiên, phản ứng của cầu thủ này vẫn không thay đổi.

Bất chấp PSG cho thấy một dự án hứa hẹn khi mang về nhiều tân binh chất lượng, đặc biệt là sự xuất hiện của Messi, Mbappe không muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng, dù lời đề nghị có hấp dẫn ra sao.

Mbappe không muốn gia hạn hợp đồng với PSG. Ảnh: Reuters.

AS tiết lộ thêm một trong những nguyên nhân dẫn tới quyết định của Mbappe là do mối quan hệ rạn nứt với Giám đốc Thể thao Leonardo trong thời gian dài. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi trở thành niềm hy vọng cuối cùng để đội bóng Pháp hy vọng thuyết phục cựu trung phong AS Monaco ở lại.

Khá bất ngờ khi AS khẳng định rằng việc PSG ký hợp đồng với Messi có thể là chìa khóa đẩy Mbappe rời Paris. Tuy nhiên, hiện chưa có lời đề nghị ký hợp đồng chính thức nào dành cho cầu thủ này.

Đáng chú ý, Messi hưởng mức lương 35 triệu euro mỗi mùa, cao nhất đội, khi cập bến sân Parc des Princes. Theo thống kê từ Sportbible, mức đãi ngộ của Mbappe chỉ là 24 triệu euro mỗi mùa.

Trước đó L'Equipe tiết lộ chân sút người Pháp muốn gia nhập Real Madrid trong hè năm nay, hoặc ra đi tự do vào tháng 6/2022. Trong khi đó, PSG cương quyết không bán mũi nhọn này và làm mọi cách để ngôi sao của mình đặt bút ký hợp đồng.

Sự kiên quyết của Mbappe có thể khiến PSG đối mặt với lựa chọn khó khăn. Họ có thể phải bán nhà vô địch World Cup 2018, để thu về khoản tiền không nhỏ trong giai đoạn dịch bệnh, hoặc cố chấp giữ chân Mbappe và xác định mất trắng vào mùa giải năm sau.

Về phía Real Madrid, họ được cho là sớm có động thái dọn đường đón Mbappe trong tương lai gần. Lần lượt Sergio Ramos hay Raphael Varane đều rời sân Bernabeu. Một khi cân đối xong quỹ lương, "Los Blancos" tự tin kích hoạt bom tấn Mbappe.