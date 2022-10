Messi: 'Tôi may mắn khi dự World Cup ở tuổi 35'

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lionel Messi chia sẻ quan điểm về việc được tham dự World Cup 2022 cùng tuyển Argentina.

Qatar 2022 có thể là kỳ World Cup cuối cùng Messi tham dự. Ảnh: Reuters.

"Tôi cảm thấy may mắn khi có thể dự World Cup ở tuổi 35", Messi chia sẻ trên AS hôm 20/10, "Hãy nhìn vào thực tế, tôi đang cảm thấy khỏe mạnh và có tinh thần tốt. Mọi thứ đều ổn hơn so với năm ngoái".

Qatar 2022 là kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp của Messi và cũng có thể là giải đấu lớn cuối cùng của siêu sao 35 tuổi trong màu áo tuyển Argentina. Thành tích tốt nhất của M10 ở World Cup là danh hiệu á quân năm 2014

Nói thêm về quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, Messi cho biết: "Đây là một kỳ World Cup khác biệt. Nó diễn ra ở một thập kỷ khác so với những lần trước tôi tham dự. Chấn thương của Paulo Dybala và Angel Di Maria khiến tôi và đội tuyển lo lắng. Những chi tiết nhỏ kiểu ấy cũng có thể là lý do Argentina bị loại khỏi giải".

Di Maria gặp vấn đề gân kheo và dự kiến phải nghỉ thi đấu đến đầu tháng 11. Cựu sao PSG chỉ có khoảng 2-3 tuần để lấy lại phong độ trước khi World Cup khởi tranh. Trong khi đó, Dybala đối mặt với nguy cơ không kịp bình phục chấn thương đùi trước ngày chốt danh sách tuyển thủ đến Qatar vào đầu tháng 11.

Messi lo lắng cho chấn thương của các đồng đội. Ảnh: AFP.

"Những người Argentina như tôi luôn xem đội tuyển là số một, là ứng viên vô địch của giải đấu. Tuy nhiên, mọi thứ thường không được suôn sẻ như vậy. World Cup luôn là một giải đấu khắc nghiệt. Bạn phải nỗ lực hết mình mới có thể trở thành nhà vô địch. Có nhiều đội tuyển đặt tham vọng tương tự Argentina. Nếu bạn không chơi tốt, các đối thủ sẽ tận dụng cơ hội", Messi nói thêm.

Siêu sao của PSG có màn chạy đà tốt ở đầu mùa 2022/23. Messi ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo ở Ligue 1. Tại Champions League, tiền đạo 35 tuổi có thêm 2 pha lập công và 1 kiến tạo. Messi sung sức và sẵn sàng cho lần tham dự World Cup thứ 4 trong sự nghiệp tại Qatar.

Messi không quên khen ngợi HLV trưởng tuyển Argentina, Lionel Scaloni: "Ông ấy luôn có sự chuẩn bị tốt trước các trận đấu. Ngoài ra, HLV còn giỏi trong việc đọc diễn biến trên sân và thấu hiểu cách chơi của các học trò".

Khi được hỏi về những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022, Messi trả lời: "Đó là Brazil, Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Tất nhiên không thể thiếu Argentina. Nếu phải chọn ra một hoặc hai ứng viên nặng ký nhất, tôi tin đó là Pháp và Brazil".