Messi tỏ thái độ với cầu thủ Hà Lan

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Lionel Messi đã tiến đến gần HLV Louis Van Gaal. Cả hai nói chuyện với vẻ mặt đầy căng thẳng. Thuyền trưởng của tuyển Hà Lan giữ vẻ nghiêm nghị, trong khi Messi liên tục hất cằm với thái độ khiêu khích. Trợ lý Edgar Davids phải rất vất vả mới có thể can ngăn Messi.

Khi trả lời phỏng vấn, Messi cũng nổi nóng và nói với ai đó rằng: "Nhìn cái gì? Biến đi". Theo phóng viên đang phỏng vấn Messi, người bị "El Pulga" mắng là tiền đạo Weghorst.

Cựu sao Barca còn không quên chế nhạo Van Gaal: "Ông ta bảo Hà Lan sẽ chơi bóng đá đẹp, những gì tôi thấy là tạt và đánh đầu".

Ngay sau khi đá phạt đền thành công để nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina, Messi đã thực hiện pha ăn mừng đưa hai tay lên tai và hướng về HLV Van Gaal. Đây là hành động đáp trả những phát biểu của "Tulip thép" trước thềm trận tứ kết.

Trong buổi họp báo cách đây ít ngày, cựu HLV Man United cho rằng Messi là một cầu thủ tấn công có khả năng sáng tạo tốt. Tuy nhiên, "EL Pulga" lại không có đóng góp khi Argentina không cầm được bóng hoặc để mất bóng. "Đây sẽ là cơ hội của chúng tôi", HLV Van Gaal tuyên bố.

Những lời của HLV người Hà Lan có lẽ đã đến tai Messi. Siêu sao sinh năm 1987 nổi tiếng điềm đạm nhưng cũng phải có động thái đáp trả.

Ở trận gặp Hà Lan, Messi tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo, qua đó san bằng thành tích ghi bàn cho tuyển Argentina của huyền thoại Gabriel Batistuta (10 bàn). Ở loạt luân lưu, "El Pulga" cũng thực hiện thành công lượt sút đầu tiên để tiếp thêm sự tự tin cho đồng đội. Chung cuộc, Argentina thắng Hà Lan 4-3 ở loạt luân lưu để vào bán kết.

