Messi tiếp tục sắm vai người hùng của Argentina

Đến phút 70, Argentina được hưởng phạt đền sau khi Denzel Dumfries phạm lỗi non nớt với Marcos Acuna trong vùng cấm. Từ chấm 11 m, cú sút hiểm hóc của Messi khiến thủ thành Andries Noppert đứng chôn chân.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019