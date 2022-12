Messi thăng hoa, Argentina vào chung kết World Cup sau 8 năm

Kịch bản bất ngờ diễn ra trên sân Lusail khi Argentina được đánh giá cao hơn nhưng lại chơi lép vế trước Croatia. Bộ ba tiền vệ Kovacic, Modric và Brozovic giúp đại diện châu Âu làm chủ khu vực giữa sân và thoát khỏi những pha pressing từ đối thủ.

Croatia cầm bóng đến 64% trong hiệp một nhưng chất lượng những pha tấn công lại không cao. Cả 4 pha dứt điểm của nhà đương kim á quân World Cup đều không đi trúng đích.

Ở bên kia chiến tuyến, Argentina thi đấu nhún nhường nhưng lại cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống chuyển trạng thái bằng những đường chuyền dài hướng ra phía sau hàng phòng ngự Croatia. Tính toán của HLV Lionel Scaloni phát huy hiệu quả.

Người tạo khác biệt không phải là Messi mà là Julian Alvarez. Phút 34, tiền đạo trẻ của Man City đột phá dũng mãnh buộc Livakovic phải phạm lỗi, từ đó dẫn đến quả phạt đền. Messi đối mặt thủ môn bắt phạt đền tốt bậc nhất tại World Cup nhưng vẫn dễ dàng ghi bàn, mở tỷ số.

Bàn thua từ chấm penalty khiến hàng thủ Croatia rụt rè trong những tình huống truy cản. Alvarez dường như đã nhận thấy điều này để tiếp tục mang về bàn thắng thứ 2 cho Argentina. Phút 39, tiền đạo sinh năm 2000 đứng trước vòng vây của 3 cầu thủ Croatia nhưng vẫn tự tin đột phá. Alvarez áp sát khung thành rồi dứt điểm gọn, buộc Livakovic phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Argentina càng chơi càng hưng phấn. Đại diện Nam Mỹ tấn công dồn dập trong những phút cuối hiệp một. Chỉ có tài năng của Livakovic mới giúp Croatia tránh việc nhận thêm bàn thua sau những pha dứt điểm hiểm hóc của Mac Allister hay Messi.

2 bàn thua khiến Croatia không còn lựa chọn ngoài việc chơi tất tay. HLV Dalic rút Brozovic ra nghỉ để tung Petkovic, một cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt vào sân. Nhà đương kim á quân cố gắng đưa bóng sang hai biên nhưng không thể tạo ra cơ hội nào đáng chú ý.

Về phía Argentina, nhà vô địch Copa America phòng ngự đầy chắc chắn và tung đòn kết liễu Croatia nhờ sự ăn ý của bộ đôi trên hàng công. Phút 69, Messi đánh bại Gvardiol - trung vệ trẻ hay nhất tại World Cup 2022 trong pha một đấu một, trước khi chuyền ngang vừa tầm để Alvarez đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi 3-0.

Croatia còn 20 phút nhưng Croatia cũng chỉ có thêm một pha dứt điểm, đó là những cú sút đi chệch cột của Orsic hay Vlasic.

Trận đấu tại Lusail khép lại với thắng lợi 3-0 đầy thuyết phục dành cho Argentina. Sau 8 năm, Messi lại có cơ hội chinh phục World Cup. Đối thủ của anh cùng đồng đội sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa Pháp và Morocco.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019