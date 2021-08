Messi tạo vũ trụ ảo mang tên mình, chuẩn bị bán NFT

Lionel Messi là ngôi sao tiếp theo tham gia vào lĩnh vực NFT. Tác phẩm của anh sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20/8.

Ngày 4/8, Messi đăng tải đoạn video trên trang Facebook thông báo về việc hợp tác với Ethernity tạo ra NFT đầu tiên của mình. Trong đoạn clip, Messi chia sẻ rằng bóng đá cũng giống như nghệ thuật, có giá trị vượt thời gian. Người hâm mộ chủ nhân 6 Quả bóng Vàng có thể chờ đón những tác phẩm NFT của anh trong thời gian tới.

Ethernity sẽ hỗ trợ Messi tạo ra và phân phối các tác phẩm NFT của cầu thủ này. Đơn vị trực tiếp sáng tạo sản phẩm là BossLogic.

Ethernity thông báo về bộ sưu tập NFT của Messi sắp được ra mắt. Ảnh: Ethernity.

NFT hay Non-Fungible Token là chứng chỉ xác thực kỹ thuật số không thể sao chép. Công nghệ blockchain giúp NFT có giá trị độc bản, khẳng định tính sở hữu của chủ tác phẩm. NFT có thể là hình ảnh, video, âm thanh, gif… và chúng cũng được xem là các tác phẩm nghệ thuật. Theo ESPN, không có gì ngạc nhiên khi Lionel Messi, một nghệ sĩ trên sân cỏ tham gia vào lĩnh vực này.

Nói một cách dễ hiểu, Messi đang tạo ra một thế giới ảo, nơi anh có thể bán các đồ vật, tác phẩm cá nhân dưới dạng kỹ thuật số, không có thật.

“Nghệ thuật phát triển không ngừng và NFT là phương tiện khác để có thể kết nối với người hâm mộ. Đó là lý do tại sao tôi thấy rất vui khi được ra mắt NFT chính thức đầu tiên của mình. Tôi hy vọng người hâm mộ cũng sẽ thích nó như tôi”, Lionel Messi cho biết.

BossLogic là công ty khá nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật số, họ từng có kinh nghiệm làm việc với Marvel Studios và Disney. Công ty này sẽ thiết kế hình ảnh độc quyền phản ánh những thành công trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina. Ba NFT từ BossLogic có tên “Man from the Future”,”Worth the Weight” và “The King Piece” sẽ được mở bán trên Ethernity từ ngày 20/8.

Một phần bộ sưu tập Messiverse được Bosslogic sản xuất. Ảnh: @bosslogic.

Theo BossLogic, bộ sưu tập 3 tác phẩm có tên Messiverse là tập hợp những thành tựu, khoảnh khắc đáng nhớ của Messi và đồng đội. “Chúng tôi cảm thấy có vinh dự đặc biệt khi được tạo ra tác phẩm NFT đầu tiên của Messi”, BossLogic chia sẻ.

Cựu cầu thủ Barcelona là ngôi sao thể thao mới nhất tham gia vào trào lưu NFT. Trước đó, tay đấm huyền thoại Muhammad Ali và "Vua bóng đá" Pele cũng đã có những sản phẩm NFT của riêng mình.

Barca chính thức nói lời chia tay với Messi trên trang chủ câu lạc bộ vào rạng sáng ngày 6/8 (giờ Hà Nội). "Mặc dù 2 bên đã đạt được thỏa thuận, bản hợp đồng gia hạn vẫn không thể ký kết do những quy định về kinh tế và tổ chức đội bóng (theo luật của La Liga). Vì vậy, Messi không còn là người của Barca. Cả 2 bên tiếc nuối khi mong muốn của cầu thủ và câu lạc bộ đều không thực hiện được", Barca thông báo.

Trong màu áo Barca, Messi giành 10 chức vô địch La Liga, 4 cúp Champions League và nhiều danh hiệu tập thể khác. Anh cũng là chủ nhân của 6 Quả bóng Vàng.