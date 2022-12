Messi tạo hàng loạt kỷ lục sau trận thắng Hà Lan

Phút 35 trong trận đấu với tuyển Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022, Messi có bóng ở trung lộ. Anh rê dắt để kéo Nathan Ake khỏi vị trí trước khi thực hiện pha chọc khe xé toang hàng thủ Hà Lan. Nahuel Molina bất ngờ xâm nhập vùng cấm rồi tung cú dứt điểm hạ thủ môn Andries Noppert, mở tỷ số cho tuyển Argentina.

Đường kiến tạo này giúp Messi trở thành cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất cho đồng đội tại các kỳ World Cup. Theo Opta, không cầu thủ nào tạo ra nhiều cơ hội hơn Messi trong lịch sử World Cup, kể từ năm 1966.

Đến phút thứ 73, Denzel Dumfries có tình huống phạm lỗi với Marcos Acuna trong vùng cấm. Trọng tài chính Antonio Mateu Lahoz ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ cự ly 11 m, Messi chịu sức ép nhưng vẫn tung cú đá tự tin vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Argentina.

Bàn thắng này giúp Messi cân bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Argentina của huyền thoại Gabriel Batistuta (10 bàn) ở World Cup, đồng thời tiếp tục gia tăng kỷ lục chọc thủng lưới nhiều đội tuyển quốc gia nhất (95 bàn vào lưới 36 đội khác nhau).

Tính đến vòng tứ kết World Cup 2022, “La Pulga” có 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, Lionel Messi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận (Man of the Match) sau cuộc đối đầu với Hà Lan.

Đây là danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận thứ 3 của “La Pulga” tại World Cup 2022. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên có 9 lần nhận danh hiệu này tại các kỳ World Cup.

Ngôi sao của PSG vẫn còn cơ hội để tiếp tục nâng cao thành tích của mình khi tuyển Argentina sẽ gặp Croatia tại World Cup 2022. Trận đấu này diễn ra lúc 2h rạng sáng ngày 14/12 (giờ Hà Nội) trên sân Lusail.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

