Messi tạo cơn sốt khi đến Bắc Kinh

Hàng trăm CĐV chờ ở sân bay Bắc Kinh trong nhiều giờ để chào đón Lionel Messi cùng đồng đội.

Dòng người cuồn cuộn cùng những tiếng hô "Messi, Messi" vang vọng khắp nhà chờ sân bay Bắc Kinh. Ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến những nhà đương kim vô địch World Cup.

Theo sau siêu sao sinh năm 1987 là các đồng đội như Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Angel Di Maria hay Enzo Fernandez,...

Không chỉ ở sân bay, đông đảo người hâm mộ khác còn đứng sẵn ở ngoài khách sạn nơi tuyển Argentina đóng quân để chờ gặp thần tượng.

Đây là lần đầu tiên từ năm 2017, Messi có mặt ở quốc gia tỷ dân. Nhà ĐKVĐ World Cup sẽ chơi trận giao hữu với Australia vào ngày 15/6 tại sân vận động Công nhân với sức chứa 68.000 người.

Phát biểu trước trận, HLV của tuyển Australia, ông Graham Arnold cho biết: "Tôi đang cảm thấy nổi da gà khi được đối đầu Argentina ngay sau World Cup. Đây là cơ hội để các cầu thủ của tôi tận hưởng bóng đá và cống hiến những gì tốt nhất".

Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của bóng đá quốc tế tại Trung Quốc, sau ba năm quốc gia này áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống đại dịch Covid-19. Nhiều sự kiện thể thao đã bị hủy bỏ, hoặc phải diễn ra ở các sân vận động không khán giả.

Sau khi chạm trán Australia, Argentina sẽ lên đường sang Jakarta để chơi trận giao hữu với Indonesia vào ngày 19/6.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019