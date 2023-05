Messi tái xuất ở PSG

Trang chủ PSG đăng tải hình ảnh Lionel Messi trở lại tập luyện sau khi nhận án phạt nội bộ hôm 3/5.

M10 trở lại Pháp sau chuyến công tác tại Saudi Arabia cách đây ít ngày. Trước đó, các nguồn tin tại Pháp cho biết ngôi sao người Argentina bị cấm tham gia tập luyện cùng cả đội và thi đấu ở 2 trận của PSG gặp Troyes và Ajaccio.

Hình ảnh Messi trên sân tập PSG. Ảnh: PSG.

Hôm 5/5, RMC Sport đưa tin nếu M10 khỏe mạnh, anh vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Christophe Galtier tại Ligue 1. Dự kiến, cựu sao Barcelona có thể trở lại ở cuộc đối đầu với Auxerre vào ngày 22/5 tại vòng 36 Ligue 1. Tuy nhiên, HLV Galtier sẽ có cuộc nói chuyện với Messi để quyết định liệu M10 có thể ra sân hay không.

Siêu sao người Argentina có thể viện "lý do cá nhân" để từ chối thi đấu cho PSG. RMC Sport cũng cho biết lãnh đạo PSG đã tăng cường an ninh để bảo vệ gia đình các cầu thủ, trong đó có Messi và Neymar. Nguyên do là vì những người hâm mộ quá khích vừa kéo đến nhà của bộ đôi này để la ó và yêu cầu họ nhanh chóng rời đội.

Hôm 5/5, Messi đã chia sẻ đoạn clip xin lỗi PSG: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một ngày nghỉ sau trận đấu như mọi khi. Tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này và không thể hủy được nữa. Trước đó, tôi từng hủy chuyến đi trong mùa giải. Tôi xin lỗi các đồng đội, và PSG. Tôi đang chờ CLB muốn làm gì với tôi”.

Vắng Messi, PSG vẫn có thắng lợi 3-1 trước Troyes rạng sáng 8/5 (giờ Hà Nội) nhờ các bàn thắng của Kylian Mbappe, Vitor Ferreira và Fabian Ruiz. Chiến thắng này giúp CLB thủ đô Paris duy trì khoảng cách 6 điểm với đội nhì bảng Lens trong bối cảnh Ligue 1 còn 4 vòng nữa là khép lại.

