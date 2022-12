Messi suýt mắc vào dây diện khi đang ăn mừng vô địch World Cup

Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria và Nicolas Otamendi đang hào hứng trước bầu không khí sôi động ở Buenos Aires thì bỗng giật mình bởi một loạt dây điện vắt ngang qua đường, nơi xe buýt của tuyển Argentina đi qua.

"El Pulga" cùng bốn người bạn thân đã kịp cúi thấp để tránh dây điện. Cầu thủ ở ngoài cùng, Leandro Paredes thậm chí còn cầm tay vào dây điện và bị mất chiếc mũ đội trên đầu.

12h30' ngày 20/12 (giờ Hà Nội), máy bay chở tuyển Argentina đã hạ cánh ở sân bay Ezeiza. Sau hơn một tiếng di chuyển, xe buýt chở Messi cùng đồng đội đến khu phức hợp của Hiệp hội Bóng đá Argentina để nghỉ ngơi vào lúc 14h15' cùng ngày.

Sau vài tiếng nghỉ ngơi, lễ mừng công, rước cúp của nhà vô địch World Cup 2022 bắt đầu vào đêm nay (20/12, giờ Hà Nội). Messi cùng đồng đội sẽ diễu hành qua một số con phố tại Buenos Aires, sau đó dừng ở quảng trường Obelisk.

Chính phủ Argentina cho người dân nghỉ trong ngày 20/12 để cùng Lionel Messi và đồng đội ăn mừng chức vô địch World Cup. Thông tin này được Clarin xác nhận. Do lịch đưa ra gấp rút nên các ngân hàng vẫn sẽ làm việc cho đến 12h trưa ngày 20/12 (giờ Buenos Aires).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

