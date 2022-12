Messi phá kỷ lục của Ronaldo

Đến 21h ngày 19/12 (giờ Hà Nội), bức hình Lionel Messi giơ cao chức vô địch World Cup 2022 đã thu về 42,8 triệu lượt thích, qua đó phá kỷ lục của Cristiano Ronaldo để trở thành bức hình được yêu thích nhất của một VĐV thể thao trên nền tảng Instagram.

Kỷ lục trước đó thuộc về bức hình Ronaldo và Messi chơi cờ trên trang cá nhân của CR7 với 41,8 triệu lượt thích.

"Đã bao nhiêu lần tôi mơ về chức vô địch World Cup, đã bao lần thất bại nhưng tôi vẫn không gục ngã. Chiến thắng hôm nay thật khó tin. Cảm ơn gia đình, người hâm mộ và những ai tin tưởng vào Argentina", Messi chia sẻ.

"Một lần nữa, người Argentina lại chứng minh rằng chỉ cần sát cánh và đoàn kết cùng nhau, chúng tôi có thể chinh phục mọi đỉnh cao. Thành công hôm nay là của cả tập thể, nó vượt lên trên mọi cá nhân. Sức mạnh được tạo ra bởi toàn thể người dân Argentina, những người có chung một giấc mơ. Chúng ta đã làm được. Tiến lên, Argentina. Tôi không thể chờ lâu hơn để trở lại quê hương", siêu sao sinh năm 1987 nhấn mạnh.

Trên trang cá nhân, Neymar đăng hình Messi bên cúp vàng thế giới kèm lời nhắn: "Chúc mừng, người anh em".

Trong khi nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng Messi, Ronaldo vẫn im lặng. Chỉ có chị gái của CR7, Katia Aveiro chúc mừng tuyển Argentina nhưng cũng không quên chê bai World Cup 2022 là giải đấu tệ nhất lịch sử.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019