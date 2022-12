Messi nhận quà đặc biệt từ Tiểu vương Qatar

Trước khi nhận huy chương cho nhà vô địch World Cup 2022, Lionel Messi được đích thân Tiểu vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani trao món quà đặc biệt là một chiếc áo khoác.

Chiếc áo được làm bằng vải đen mỏng và được trang trí bằng những chi tiết màu vàng ánh kim như cổ cáo, tay áo, qua đó toát lên vẻ quý tộc tương tự như mẫu áo Tiểu vương Qatar đang khoác.

Theo 442, đây là Bisht, trang phục thường thấy ở các quốc gia Trung Đông.

Với tình huống đánh lừa Hugo Lloris thành công trên chấm 11 m, Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở tất cả các giai đoạn của một vòng chung kết. Chân sút 35 tuổi đã sút tung lưới đối thủ ở vòng bảng, vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết. Chưa có cầu thủ nào từng làm được như Leo trước đây.

Chưa dừng ở đó, Messi còn ghi thêm một bàn ở hiệp phụ, qua đó nâng tổng thành tích của anh tại World Cup 2022 lên thành 7 bàn. Cùng với 3 pha kiến tạo trước đó, Messi đã góp công vào 10 bàn thắng ở giải đấu trên đất Qatar, thành tích chỉ Kylian Mbappe làm được (8 bàn, 2 kiến tạo).

Màn trình diễn thăng hoa giúp Messi ẵm giải Cầu thủ hay nhất World Cup thứ 2 trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng được vinh danh khi về nhì tại World Cup 2014.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019