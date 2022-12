Messi nghỉ tập sau nghi vấn gặp chấn thương

Siêu sao 35 tuổi cảm thấy khó chịu ở gân khoeo bên trái và không tham gia buổi tập hôm 15/12. Theo Footmercato, trong 15 phút đầu buổi tập của tuyển Argentina, giới truyền thông không ghi nhận sự xuất hiện của Messi. Trang tin này cũng tiết lộ, Messi tập trong phòng gym, cùng Rodrigo De Paul và Emiliano Martinez.

Trước đó, Messi được cho là phải nén đau thi đấu khi gặp vấn đề vùng đùi sau bên trái trong trận thắng 3-0 trước Croatia tại bán kết World Cup 2022.

Tuy nhiên, theo truyền thông Argentina, “El Pulga” vẫn kịp bình phục để góp mặt trong trận chung kết World Cup 2022 với tuyển Pháp. Tiền đạo 35 tuổi từng tuyên bố cuộc đối đầu với tuyển Pháp sẽ là trận đấu cuối cùng của anh tại cúp thế giới.

Sau chiến thắng 3-0 trước Croatia, Messi đã được vinh danh ở đội hình hay nhất vòng bán kết. "El Pulga" đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” World Cup 2022 với 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Tiền đạo PSG đang ở rất gần cơ hội giành chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Cựu đội trưởng Barcelona còn đứng trước cơ hội thâu tóm các giải cá nhân như Cầu thủ hay nhất World Cup, Vua phá lưới World Cup 2022.

Trận chung kết giữa Argentina và Pháp sẽ diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Việt Nam).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019