Messi không giải nghệ sau chức vô địch World Cup

"Không, tôi sẽ không rời tuyển Argentina. Tôi muốn tiếp tục thi đấu với tư cách là một nhà vô địch World Cup", TyC Sports dẫn lại phát biểu của Lionel Messi.

Phát biểu của Messi làm CĐV bất ngờ và vui mừng. Bởi trước đó, siêu sao đang khoác áo PSG từng tiết lộ về ý định giải nghệ ở cấp quốc tế sau trận chung kết World Cup trên sân Lusail.

"Thật điên rồ khi mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Nhưng tôi biết rằng Chúa sẽ trao nó (chức vô địch World Cup - PV) cho tôi. Tôi có cảm giác rằng trận chung kết sẽ kết thúc với kết quả tốt đẹp cho Argentina. Bây giờ, hãy cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này. Hãy nhìn chiếc cúp xem, nó thật đẹp phải không", Messi nói thêm.

Argentina trải qua nhiều khó khăn khi chạm trán Pháp trong trận chung kết. Đại diện Nam Mỹ vượt lên dẫn 2-0 nhưng vẫn để đối thủ châu Âu gỡ hòa 2-2 trong ít phút cuối trận. Sang hiệp phụ, Messi nâng tỷ số lên 3-2, song Kylian Mbappe còn xuất sắc hơn khi lập hat-trick, qua đó gỡ hòa 3-3 cho Pháp.

Ở loạt luân lưu, bản lĩnh của Messi, Dybala cùng các cầu thủ đá phạt và sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez giúp Argentina đánh bại nhà đương kim vô địch với tỷ số 4-2. "Albicelestes" có lần đầu nâng cao chức vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi.

"Chúng tôi chịu đựng rất nhiều nỗi đau trong quá khứ nhưng giờ đây, tuyển Argentina đã làm được. Tôi không thể chờ lâu hơn để được chứng kiến bầu không khí điên rồ tại quê hương mình. Đây là chiếc cúp mà tôi khao khát chinh phục trong suốt cuộc đời và là giấc mơ của tôi từ khi còn là một đứa trẻ", thủ quân tuyển Argentina nói thêm.

Sau khi giúp Argentina vô địch World Cup, Messi còn giành luôn giải Cầu thủ hay nhất giải. Với thành công này, CĐV dự đoán "El Pulga" sẽ có cơ hội lớn để chinh phục Quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp.

Trong khi đó, HLV Scaloni cho biết: "Messi có chỗ ở kỳ World Cup tiếp theo. Chúng tôi muốn cậu ấy tiếp tục thi đấu. Bất kỳ lúc nào Messi muốn, áo số 10 của tuyển Argentina đều sẽ dành cho cậu ấy".

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019