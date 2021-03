Messi không cứu nổi Barca kém chất lượng

Barca đã chơi hay trước PSG nhưng để làm nên một cuộc "La Remontada" như năm 2017, Lionel Messi là không đủ.

Bình luận

Barca và Messi đã bị loại, nhưng trận đấu tại Parc des Princes không phải một trận thua nhục nhã như ở Camp Nou trước đó 2 tuần. Siêu sao người Argentina đã thống lĩnh Barca áp đảo PSG trên mọi khía cạnh ngay tại sào huyệt của đối thủ.

Cú đá phạt đền hỏng ăn vào cuối hiệp 1 không thể che mờ đi những gì Messi đã làm trong suốt 90 phút trước PSG. Tỷ số hòa 1-1 cũng không phản ánh chính xác những gì đã diễn ra trên sân.

Barca của Messi hoàn toàn xứng đáng thắng, thậm chí lật ngược thế cờ trước đội bóng thủ đô nước Pháp.

Messi và Barca không thể lật ngược thế cờ trước Messi. Ảnh: Reuters.

Đội trưởng Lionel Messi

Bất chấp việc để thua 4 bàn trên sân nhà, Barca và Messi vẫn bước vào trận chiến tại Parc des Princes với trái tim nóng. Đại diện Tây Ban Nha đã sút 21 lần trong 90 phút, 10 trong số đó đi trúng khung thành. PSG sút 7 lần và 3 trong số này đi trúng đích.

Những CĐV không theo dõi trận đấu có thể nhìn nhận thông tin tiếp theo để hiểu Barca áp đảo PSG như thế nào: Trong chiến thắng 6-1 trước PSG vào năm 2017, Barca tung ra 20 cú đá, 10 trong số này cũng đi trúng khung thành. PSG sút 8 lần, cũng có 3 lần trúng khung thành.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Barca trước PSG rạng sáng 11/3 thậm chí nhỉnh hơn cuộc đấu cách đây 4 năm (72,1% so với 70,7%). Thầy trò Koeman chuyền chính xác 90% (so với 85% trước kia), có 9 cú phạt góc (so với 5 của quá khứ).

Áp đảo mọi chỉ số, nhưng thay vì đè bẹp đối thủ 6-1 để đi tiếp như cuộc đấu cách đây 4 năm, Barca sau cùng lại chỉ có được trận hòa 1-1. Siêu phẩm sút xa của Messi là gạch nối duy nhất của Barca tới với tập thể làm nên màn lội ngược dòng không tưởng cách đây 4 năm.

Không ai hiểu Ousmane Dembele làm gì trong 4 tình huống đối mặt với Keylor Navas. Ngôi sao sinh năm 1997 sút như chuyền vào tay thủ thành PSG. Chỉ cần một trong số này đi trúng đích, mọi chuyện có thể khác với Barca.

Barca áp đảo hoàn toàn PSG. Ảnh: Whoscored.

Messi cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi sút hỏng quả phạt đền vào thời điểm cuối hiệp 1, song không thể để đổ vấy toàn bộ lỗi lầm lên đầu El Pulga. Năm 2017, nhiều cầu thủ Barca đã chơi dưới sức khi thua PSG 0-4, nhưng để làm nên trận La Remontada tại Camp Nou, các cầu thủ đã sửa sai cho nhau.

Trên đất Pháp, Messi đã sửa sai cho lỗi lầm tồi tệ của Clement Lenglet, nhưng không ai làm điều đó với anh hay Dembele.

Sự khác biệt lớn nhất giữa trận hòa 1-1 với kết quả 6-1 cách đây 4 năm có lẽ không phải 5 bàn chênh lệch, mà là chất lượng của các cầu thủ Barca.

Messi vẫn xuất sắc như xưa, nhưng không còn Luis Suarez, Neymar hay Andres Iniesta để cụ thể hóa những phép màu từ đôi chân diệu kỳ của anh. Bên cạnh Messi giờ là Dembele, Lenglet, những cầu thủ không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Barca

Tờ Mundo Deportivo số ra trước trận đấu đã in dòng tiêu đề "Nada es imposible" (Không gì là không thể lên trang bìa) cùng hình ảnh đầy tự tin của Ronald Koeman.

Barca của nhà cầm quân người Hà Lan đã tới Pháp với tâm thế tạo ra cuộc lội ngược dòng ấy, song một mình Messi là không đủ, bất chấp mọi chỉ báo đã cho thấy Barca xứng đáng có một trận La Remontada nữa.

Hồi kết của Barca

"Messi không thể nghi ngờ vào tương lai của đội bóng này", HLV Koeman nhấn mạnh sau trận đấu. Nhà cầm quân người Hà Lan và đội ngũ lãnh đạo mới được bổ nhiệm của Barca vẫn muốn giữ Messi ở lại Camp Nou, bất chấp những chỉ báo cho thấy anh đang là gánh nặng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Với Barca, Messi không được ra đi. Song với Messi, Barca có còn là tổ ấm hay không lại là câu chuyện khác. Joan Laporta trở lại Barca trên cương vị chủ tịch. Mục tiêu số một của người đàn ông này là giữ lại Messi.

Messi thất bại trong năm cuối cùng của hợp đồng với Barca. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, thứ Messi cần không phải những lời đường mật. Anh cần một tập thể đủ sức để cạnh tranh những danh hiệu, không được phép có những cá nhân phung phí cơ hội như cách Dembele đã làm trước PSG, hay phạm sai lầm ngớ ngẩn như Lenglet.

Quá khó để thay đổi điều ấy trong một sớm một chiều. Hợp đồng của Messi sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Anh vẫn chưa quyết định tương lai, nhưng chắc chắn Messi vẫn sẽ yêu cầu một mức lương khổng lồ trong trường hợp ở lại Camp Nou.

Barca không có tiền để trả cho Messi. Để tái thiết đội hình, Barca cần tiền. Để Messi ở lại, Barca cũng cần tiền. Hai mệnh đề ấy không thể cùng xuất hiện trong bối cảnh CLB vẫn chưa đón khán giả vào sân và toàn bộ hoạt động thương mại bị đóng băng bởi dịch bệnh.

Sẽ tròn 34 tuổi vào tháng 6, Messi không còn nhiều thời gian để ngự trị trên đỉnh thế giới. Vị trí của anh thực tế cũng đã lung lay và đang tồn tại chỉ trên lý thuyết vì Quả bóng Vàng phải dừng trao giải trong năm 2020.

Trên Guardian, cây bút Jonathan Wilson nhận định bóng đá là môn thể thao khắc nghiệt, nhưng lại tồn tại quan điểm phổ biến: Một cầu thủ chiến thắng sẽ luôn biết cách chiến thắng, bất chấp thực tế họ đã không còn là chính mình của quá khứ.

Messi chính là trường hợp như thế. Vinh quang của anh và Barca giờ ở sau lưng. Hồi kết của El Pulga với Barca đã điểm sau 90 phút tại Parc des Princes.