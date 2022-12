Messi khó chịu với 'Thánh rắc muối'

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ có thể thấy Nusret Gokce cố gắng tiếp cận Lionel Messi trong đám đông. Trước hành động của đầu bếp này, siêu sao sinh năm 1987 tỏ rõ sự khó chịu. Anh định bỏ đi nhưng Gokce vẫn không buông tay.

Nusret Gokce hay còn được biết đến với biệt danh "Salt Bae" hay "Thánh rắc muối". Đầu bếp 39 tuổi được cả thế giới biết đến sau những đoạn video rắc muối lên đồ ăn một cách điệu đà.

Năm 2018, "Salt Bae" từng được phục vụ gia đình Messi tại nhà hàng. Khi đó, "El Pulga" tỏ thái độ vui vẻ và khá hào hứng khi được thực hiện động tác rắc muối lên món ăn. Tuy nhiên, trong lần tái ngộ ở sân Lusail, siêu sao sinh năm 1987 lại không mấy vui vẻ trước hành động của Nusret Gokce.

Nỗ lực tiếp cận Messi của Gokce đã mang lại hiệu quả khi anh đã được chụp hình chung với Messi, thậm chí còn được cầm trên tay chiếc cúp vàng danh giá của tuyển Argentina.

Cũng trong cuộc phỏng vấn gần đây, "Salt Bae" tiết lộ mình rất yêu Argentina. Đầu bếp này đã tới đây vào năm 2007 để học cách chế biến thịt. Thời điểm đó, Salt Bae hoàn toàn vô danh. Anh chỉ có dưới 500 USD trong túi và không biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019