Messi hoàn hảo, nhưng Scaloni xứng đáng được nể phục

Nhìn lại hành trình đăng quang của La Albiceleste, chiến lược gia 44 tuổi xứng đáng được vinh danh cho những gì mình đã thực hiện.

Angel di Maria đã không đá chính cho Argentina kể từ vòng bảng. Thậm chí, cầu thủ mang áo số 11 còn chưa có một trận đấu nào xuất phát từ hành lang cánh trái ở giải đấu lần này. Ấy vậy mà, trong trận đấu quan trọng bậc nhất của sự nghiệp huấn luyện, Scaloni đã tin tưởng cậu học trò dạn dày kinh nghiệm của mình ở cánh đối diện với Lionel Messi.

Khi mọi sự chú ý trước trận đấu đổ dồn vào hành lang cánh trái của ĐT Pháp và hành lang cánh phải của Argentina, Scaloni có một cách nghĩ khác. Argentina vẫn sẽ triển khai bóng ở phạm vi hoạt động của Messi, nhưng kết thúc tình huống với di Maria, cùng những khoảng trống lớn ở cánh đối diện.

Tình huống ở phút thứ 35 của trận đấu không tạo ra bất cứ tình huống dứt điểm nào cho Argentina, nhưng là một ví dụ hoàn hảo cho ý đồ của ông Scaloni.

Messi nhận bóng ở chính xác phạm vi mà Kylian Mbappe bên phía đối diện bỏ lại khi ĐT Pháp phòng ngự ở sân nhà. Số 10 của Argentina có một quyết định “rẽ trái” quen thuộc, Alexis Mac Allister di chuyển theo một cách rất có huấn luyện để tạo ra khoảng trống cho di Maria.

Di Maria từ khu vực của mình đi bóng tiến vào vùng cấm địa, Messi tự do di chuyển để hỗ trợ. Tình huống phối hợp 1-2 của cặp đôi kì cựu này không được thực hiện thành công, nhưng ở sau lưng họ, tiền vệ phòng ngự Enzo Fernandez đã sẵn sàng thu hẹp cự ly và thu hồi lại quyền kiểm soát bóng.

Đó chính xác là cách Argentina khiến Pháp có một hiệp đấu tệ hại. Lionel Messi, hay bất cứ tiền vệ nào của Argentina đều có mục tiêu cực kì rõ ràng khi kiểm soát bóng ở hành lang cánh phải. Còn Angel di Maria thì có một hiệp đấu xuất thần khi trở lại đội hình xuất phát.

Ý tưởng của Didier Deschamps xuyên suốt giải đấu lần này là tiết kiệm năng lượng cho Mbappe ở thời điểm phòng ngự. Nhưng trước một tập thể sở hữu Lionel Messi, lần đầu tiên ý tưởng ấy đã sụp đổ hoàn toàn. Bởi đơn giản, không thể để cầu thủ hay nhất thế giới nhận bóng một cách thoải mái ở khoảng trống tấn công rộng mở như vậy.

Argentina bước vào hiệp thi đấu thứ 2 với một sự thoải mái nhất định trong lối chơi của mình. Bất chấp việc Pháp thay đổi toàn diện trên hàng công bằng việc sử dụng cả Marcus Thuram và Kolo Muani, sự hiện diện của di Maria trong một cách tổ chức cân bằng vẫn giúp các học trò của Scaloni kiểm soát được tình hình và giữ bóng đủ lâu trên phần sân đối phương.

Cho đến khi, Scaloni đưa ra một quyết định điển hình khác của mình, theo hướng tiêu cực.

Sự có mặt của Marcos Acuna thế chỗ cho Angel di Maria khiến Argentina đánh mất hoàn toàn khả năng kiểm soát thế trận. Cùng với sự giảm sút về thể chất của các cầu thủ trên sân, Argentina lùi sâu đội hình về khu vực sân nhà và quyết định chơi phòng ngự.

Đó là lúc sự vượt trội về thể chất của tuyển Pháp lên tiếng, với hai bàn thắng liên tiếp của Kylian Mbappe.

Trận đấu đã có thể diễn ra theo một chiều hướng xấu hơn với Scaloni và các học trò trong bối cảnh Pháp vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối cùng của thời gian chính thức. Tuyển Argentina tính đến thời điểm ấy thậm chí chỉ sử dụng duy nhất 1 quyền thay đổi người, trong bối cảnh những cầu thủ như Julian Alvarez, Rodrigo de Paul hay Nahuel Molina đã cho thấy rõ sự suy giảm về chất lượng thể chất.

Phải đến thời gian của những phút bù giờ, ông Scaloni mới tự sửa sai cho chính mình bằng quyết định đưa Lautaro Martiez và Leandro Paredes vào sân. Argentina ngay lập tức có được một nguồn nặng lượng dồi dào ở mặt trận tấn công và thiếu chút nữa đã có thể quyết định trận đấu trong 120 phút.

Lautaro có thể là một cầu thủ cực kì vô duyên trước khung thành đối phương, nhưng những bước chạy của cầu thủ này giúp Messi và các đồng đội đẩy đội tuyển Pháp về sâu phần sân nhà, và thậm chí còn mở ra những tình huống triển vọng với Argentina, mà một trong số đó được tận dụng bởi số 10.

Một phương án chiến thuật gần như hoàn hảo đã được Lionel Scaloni đề ra. Song, trong quá trình vận hành phương án ấy, chiến lược gia 44 tuổi đã phải đối mặt với không ít những thử thách bởi chính những suy nghĩ của mình.

Đó cũng có thể coi là hình ảnh của Scaloni xuyên suốt giải đấu lần này. Argentina đến Qatar với một thành tích mà bất cứ ĐTQG nào cũng phải kính nể khi đã bất bại 36 trận đấu liên tiếp. Họ khởi đầu với trận thua thất vọng trước Saudi Arabia, chật vật vượt qua Mexico và thắng Ba Lan để vượt qua vòng bảng. Đó cũng là thời điểm Scaloni linh hoạt với những hệ thống khác nhau để giúp Argentina lầm lũi bước vào trận chung kết.

Một chiến lược gia giỏi là một chiến lược gia biết cách khai thác tối đa điểm mạnh cũng từng cá nhân trong đội hình. Hành trình tại World Cup 2022 chính xác là một chuỗi những quyết định tìm ra những con người phù hợp nhất trong tay của chiến lược gia trẻ tuổi này.

Những gì Scaloni đã thực hiện với tập thể Argentina xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao. Argentina không chỉ có một Lionel xuất chúng trên sân cỏ, mà còn sở hữu một Lionel khác trên băng ghế huấn luyện, với nhiều toan tính và linh hoạt về mặt chiến thuật.

Những quyết định chiến thuật của Lionel Scaloni đã mang đến một trận chung kết hấp dẫn, cả theo hướng tích cực và tiêu cực với ĐT Argentina.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019