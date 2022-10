Messi dẫn đầu top 10 cầu thủ hay nhất lịch sử

7. George Best: Best có màn ra mắt Man United vào tháng 4/1963. 3 năm sau, ông đã có 2 chức vô địch Anh. Ở mùa 1967/68, huyền thoại người Bắc Ireland ghi 32 bàn sau 53 trận, qua đó giúp Man United trở thành CLB Anh đầu tiên giành chức vô địch châu Âu. Cùng năm, Best sánh vai cùng Denis Law và Bobby Charlton khi giành Quả bóng vàng. Bê bối đời tư cùng lối sống buông thả không thể che mờ sự nghiệp của một trong những cầu thủ được mệnh danh là thiên tài bóng đá, một trong những số 7 hay nhất lịch sử.