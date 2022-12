Messi: 'Chung kết là trận World Cup cuối sự nghiệp của tôi'

Chia sẻ về chiến thuật của Croatia, Lionel Messi nói: "Chúng tôi đã biết trước về việc Croatia sẽ cầm bóng nhiều bởi họ sở hữu dàn tiền vệ chất lượng. Từ đó, Argentina đã chuẩn bị các phương án tốt cho trận đấu".

"Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu tôi. Thật vui khi được chứng kiến đội tuyển thi đấu thành công. Argentina đang có hành trình khó tin tại World Cup. Chúng tôi chỉ còn cách chức vô địch một trận nữa thôi", Messi phát biểu.

Trước câu hỏi liệu đây có phải kỳ World Cup mà Messi có phong độ tốt nhất?, "El Pulga" đáp: "Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết mình đang tận hưởng từng khoảnh khắc tại giải đấu này. Argentina khởi đầu chiến dịch bằng thất bại trước Saudi Arabia. Điều đó thật khó khăn nhưng chúng tôi chưa bao giờ mất đi niềm tin".

"Giờ đây, tôi chỉ nghĩ về gia đình mình. Vợ và các con là điều quan trọng nhất với tôi. Thời gian qua, chúng tôi đã trải qua nhiều thứ, vui có, buồn có. Giờ có lẽ là thời điểm để chờ đợi một khoảnh khắc tuyệt vời sắp đến", cựu đội trưởng Barcelona tri ân gia đình.

Với một bàn và một kiến tạo, Messi được FIFA chọn là cầu thủ hay nhất trận bán kết trên sân Lusail. Đây là lần thứ 4 tại giải đấu năm nay, anh được vinh danh. Tuy nhiên, Messi lại muốn trao giải này cho một đồng đội khác.

"Toàn đội đã chơi rất hay nhưng nếu được chọn, tôi sẽ trao giải cho Julian Alvarez. Cậu ấy đã có màn thể hiện đáng kinh ngạc", Messi cho biết.

"Rất vui khi chung kết lại là trận cuối cùng trong sự nghiệp tại World Cup của tôi. Nhiều năm trước, tôi không nghĩ mình sẽ lại được dự trận tranh vô địch Cúp thế giới. Đây là kết thúc đẹp nhất đối với tôi", Messi một lần nữa nói về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2022.

Alvarez cũng tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Croatia. Trước đó, anh còn thực hiện pha đột phá để mang về quả phạt đền cho Messi lập công. Đây cũng là khoảnh khắc tạo ra bước ngoặt cho trận bán kết. Argentina vượt lên dẫn trước và có thể lái trận đấu theo ý muốn.

Trên trang cá nhân, Luis Suarez cũng gửi lời chúc mừng đến Messi: "Cậu chưa bao giờ ngừng chứng tỏ mình là cầu thủ giỏi nhất. Hãy để cả thế giới cảm ơn những gì Messi đã cống hiến cho làng túc cầu. Cậu thật tuyệt vời, bạn của tôi".

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019