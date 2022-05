Messi bầu Luka Modric là cầu thủ xuất sắc thế giới năm 2018

Sau này tôi được biết rằng trong vai trò thủ quân Argentina, Messi đã bầu cho tôi - đây là sự công nhận của một cầu thủ vĩ đại với mùa bóng 2018 tuyệt vời của tôi.

Năm 2018, tôi đoạt Champions League cùng Real Madrid, á quân thế giới cùng đội tuyển Croatia, nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc World Cup 2018. Tôi còn cần gì hơn những điều đó?

[…]

Ngay lập tức, giới truyền thông bắt đầu bàn luận về khả năng tôi giành giải thưởng Quả bóng vàng (Ballon d”Or) - giải thưởng cao quý nhất hàng năm trong làng bóng đá. Tôi không nghĩ nhiều về điều này, và nói thật lòng thì tôi nghĩ do đội Pháp vừa vô địch World Cup, và giải thưởng này do tạp chí France Football tổ chức, nên có lẽ họ sẽ trao cho một cầu thủ Pháp. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có khả năng giành giải thưởng Cầu thủ Xuất sắc Năm của FIFA (The Best FIFA Men”s Player Award).

Ai mà biết được, tôi tự nhủ như thế, khi báo chí đang ồn ào tranh luận về khả năng sự thống trị suốt một thập kỷ của hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ chấm dứt vào 2018! Nhưng tôi không mấy quan tâm, tôi chơi bóng đá vì tôi yêu môn thể thao này, tôi luôn xem mình là một phần của tập thể. Việc đạt thành tích cá nhân không quan trọng bằng thành tích chung của toàn đội.

FIFA sớm thông báo cho tôi biết rằng tôi được đưa vào danh sách đề cử cho giải thưởng The Best, danh sách này chỉ gồm ba cái tên mà thôi. Họ cũng cho biết rằng FIFPro (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới) và FIFA đã chọn tôi vào danh sách đội hình tiêu biểu của năm. Tôi háo hức chờ tới chuyến đi tới London dự buổi lễ trao giải.

Modric đã giành giải "Cầu thủ hay nhất mùa giải 2017/2018" và "Tiền vệ hay nhất" trong lễ trao giải FIFA The Best. Nguồn: laliga.

[…]

Khi tìm chỗ ngồi tại buổi lễ trao giải, tôi mới để ý rằng cả Ronaldo và Messi đều không có mặt, dù lẽ ra họ phải đến, vì đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của năm. Người ta đã đồn đoán khá nhiều từ trước khi buổi lễ này diễn ra về việc hai siêu sao đó có tới dự hay không! Nhưng tôi phải nói rằng tôi đã quá vui sướng khi được xướng tên trao giải Cầu thủ Xuất sắc Thế giới năm 2018 của FIFA (The Best Player of 2018) đến mức tôi cũng không quan tâm tìm hiểu tại sao họ lại không đến dự lễ.

Tôi tự hào bước lên bục và nhận giải thưởng từ tay Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino. Trước đó tôi cũng có chuẩn bị vài điều để phát biểu nếu được trao giải, nhưng khi đứng trên sân khấu, một điều gì đó rất khác chợt hiện lên trong tâm trí tôi, khiến bài phát biểu của tôi hôm ấy… có lẽ hay hơn nhiều dịp khác, thậm chí đã khiến Zvonimir Boban bật khóc!

Tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “dùng ngôn ngữ nào để nói lời cảm ơn” trong dịp này, khi nói ra thông điệp "Cám ơn tất cả!" bằng cả tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng mẹ đẻ Croatia. Tôi nhận được những lời chúc mừng từ nhiều huyền thoại bóng đá, từ "người ngoài hành tinh" Ronaldo - một trong những thần tượng của tôi, tới Ronaldinho, rồi Didier Drogba.

Những nhà lãnh đạo cao nhất tại câu lạc bộ Real Madrid, dẫn đầu là chủ tịch Florentino Pérez, cũng có mặt, khiến tôi rất tự hào. Tôi cảm thấy mình đã đứng trong hàng ngũ những siêu sao bóng đá, và giờ đây tôi đã hiểu được những danh thủ như Messi và Cristiano Ronaldo đã vinh dự và hạnh phúc ra sao suốt 10 năm trước đó!

Sau cùng, tôi cảm thấy hơi tiếc vì Messi và Ronaldo đã không đến dự buổi tối không thể nào quên đó, khi tôi nhận được vinh dự chấm dứt một thập kỷ “thống trị bóng đá thế giới” của chính họ! Nếu họ xuất hiện thì sẽ hay hơn nhiều, ngay cả khi họ không giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn.

Điều đó sẽ cho thấy sự tôn trọng với tất cả những ai từng bầu chọn cho họ trong quá khứ, đồng thời cho cả phong trào bóng đá nói chung - một phong trào mà họ cũng góp phần dẫn dắt trong vai trò cầu thủ, vì họ là hai cầu thủ với tài năng thật sự đặc biệt, giúp môn thể thao này ngày một mãn nhãn. Sau này tôi được biết rằng trong vai trò thủ quân Argentina, Messi đã bầu cho tôi - đây là sự công nhận của một cầu thủ vĩ đại với mùa bóng 2018 tuyệt vời của tôi!

Ngay khi tôi nghĩ những màn ăn mừng và những phần thưởng đã kết thúc, thì lại có thêm một bất ngờ thú vị nữa. Tạp chí France Football liên lạc với tôi để thông báo rằng tôi lọt vào danh sách đề cử gồm ba cầu thủ cho giải Quả bóng vàng (Ballon d”Or) của họ! Họ cũng nói rằng sẽ thông báo cho tôi kết quả khoảng một tuần trước lễ trao giải, trong trường hợp tôi là người chiến thắng.

[…]

Hôm đó là sáng thứ hai, 19/11/2018, tôi vừa tỉnh giấc. Sau trận đấu với đội Anh tại giải UEFA Nations League, vợ chồng tôi ở lại London nghỉ ngơi thêm một hôm. Tôi đang ngủ nướng trên giường thì chợt nhớ ra hôm nay là ngày mà France Football sẽ gọi lại, hoặc… không gọi!

Luka Modric là chủ nhân của Quả bóng vàng châu Âu 2018. Nguồn: Realmadrid.

Tôi bèn thức dậy, rửa mặt thay đồ và chuẩn bị ăn sáng, thì chuông điện thoại di động reo vang. Tôi nhận ra ngay số điện thoại của ông giám đốc tạp chí France Football và chợt sững lại trong vui sướng, vì dường như tôi sẽ đoạt giải Quả bóng vàng. Hượm đã, biết đâu ông ta gọi nhầm số thì sao?

Hay ông ta gọi để nói rất tiếc, và thông báo rằng một người khác đã giành giải thưởng này? Rốt cuộc tôi… không nhấc máy trả lời! Hãy để hy vọng kéo dài thêm chút ít nữa xem sao. Tôi cũng không ngờ mình vẫn còn hồi hộp như thế, sau khi đã nhận các giải thưởng từ UEFA và FIFA.

Nhưng phần thưởng Quả bóng vàng rất đặc biệt, nó là một điều kỳ diệu. Đây là một giải thưởng có truyền thống lâu dài, khiến người ta lập tức nhớ lại những huyền thoại đã từng giành được nó!

Tôi quay sang tìm Vanja, khi đó vẫn còn ở trong phòng tắm, và nói “Em ơi, France Football vừa gọi!”

“Họ nói sao anh?”, vợ tôi hỏi lại, với vẻ háo hức hiện rõ trong mắt.

“Anh không bắt máy,” tôi trả lời. Rõ ràng hành động đó thật điên khùng. Như thường lệ, vợ tôi rất bình tĩnh “Sao vậy anh? Gọi lại cho họ ngay đi!”. “Hượm đã, anh cần lấy lại bình tĩnh một chút”.

Phải 5, 6 phút sau tôi mới nhấc máy gọi lại. Pascal Ferré, giám đốc France Football, cầm máy và nói:

“Chúc mừng Luka, anh đã đoạt giải Quả bóng vàng năm 2018! Xin chia vui cùng anh. Tính cách và màn trình diễn trên sân cỏ của anh hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này!”

Tôi cứ im lặng nghe, lòng tự hỏi phải chăng đây là sự thật.