Mercedes GLS 450 4MATIC lật ngửa trong vụ tai nạn liên hoàn

Xe khách 45 chỗ va chạm với ôtô Mercedes GLS 450 4MATIC và Toyota Vios trên quốc lộ 6. Tai nạn khiến giao thông ùn tắc chiều 23/10.

Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô xảy ra trên quốc lộ 6 đoạn qua xã Tòng Đậu.

Theo công an, khoảng 15h30 ngày 23/10, xe khách chay hướng Hà Nội - Sơn La do Đ.T.T. (sinh năm 1987, trú tại Trực Ninh, Nam Định) lái đã xảy ra va chạm với ôtô Mercedes GLS 450 4MATIC do C.Q.L. (sinh năm 1984, ở Long Biên, Hà Nội) điều khiển.

Xe khách dừng lại sau khi lao vào taluy dương. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, xe khách tiếp tục lao về phía trước và va chạm với ôtô 5 chỗ hiệu Toyota Vios đi cùng chiều.

Tại hiện trường, ôtô khách biến dạng phần đầu, xe con Toyota Vios hư hỏng nhẹ. Ôtô Mercedes GLS 450 4MATIC bung túi khí, móp thân xe. Xế hộp hạng sang này lật ngửa giữa đường, chắn ngang quốc lộ 6.

Cơ quan chức năng cho biết vụ việc không có thương vong tuy nhiên giao thông trên quốc lộ 6 ùn tắc trong nhiều giờ. Một số tài xế cho biết đến 17h30 cùng ngày, hiện trường vụ việc được giải phóng.

Tại Việt Nam, ôtô Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC nhập khẩu từ Mỹ có giá bán lẻ đề xuất khoảng 5 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Đây là đối thủ cạnh tranh của BMW X7 và Lexus LX 570 ở phân khúc SUV 7 chỗ hạng sang cỡ lớn.