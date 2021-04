Mercedes C 180 2022 lộ ảnh nội thất, không hiện đại như bản cao cấp

Khoang nội thất của Mercedes-Benz C 180 2022 được đánh giá tích cực nhờ sự trực quan, dễ thao tác.

Ra mắt cách đây một tháng, Mercedes-Benz C-Class 2022 được thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước. Chiếc sedan Đức trở nên cứng cáp và tinh tế hơn.

Mercedes-Benz C-Class 2022 được thay đổi từ trong ra ngoài. Ảnh: NetCarShow.

Nội thất của C-Class 2022 được lấy cảm hứng từ dòng xe S-Class với màn hình trung tâm đặt dọc 11,9 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Chiếc sedan của Mercedes được loại bỏ phần lớn nút bấm ở nội thất, tất cả tính năng được điều chỉnh qua màn hình trung tâm và phím cảm ứng trên vô-lăng.

Tuy nhiên, đó là nội thất của các phiên bản C-Class cao cấp. Người dùng cũng quan tâm đến việc phiên bản rẻ nhất của C-Class 2022 có hiện đại như vậy không.

Mới đây, Mercedes-Benz vừa công bố một số hình ảnh nội thất của bản tiêu chuẩn C 180. Đúng như dự đoán, bản giá rẻ nhất của C-Class 2022 có khu vực điều khiển điều hòa tách riêng biệt với màn hình trung tâm. Sự thay đổi này đến từ việc hãng xe Đức "hạ" màn hình của C 180 xuống loại 9,5 inch đặt ngang truyền thống. Kích thước này không đủ để màn hình nhồi nhét thêm tính năng điều khiển điều hòa.

Dù màn hình trung tâm nhỏ hơn, C 180 được người dùng đánh giá cao hơn nhờ hệ thống điều khiển nhiệt độ được tách rời. Ảnh: Mercedes-Benz.

Dù không hiện đại như màn hình trên bản cao cấp, sự thay đổi của bản C 180 khiến người dùng hài lòng hơn. Việc tách riêng màn hình thông tin giải trí và cụm điều khiển điều hòa giúp người lái dễ thao tác hơn. Việc tích hợp điều hòa vào màn hình khiến người lái phải nhìn sang màn hình khi muốn can thiệp vào nhiệt độ, gây mất tập trung. Với cụm điều khiển nằm riêng biệt, người lái chỉ tốn một thời gian để làm quen vị trí và có thể điều khiển mà không làm mất tập trung khi lái.

Một số thay đổi khác bên trong C 180 2022 là vô-lăng quay lại kiểu 3 chấu nhưng có thiết kế mới, bảng đồng hồ nhỏ hơn, từ 12,3 inch xuống còn 10,25 inch. Đồng hồ mới có phần viền màu đen khá dày, làm giảm đi sự sang trọng của chiếc Mercedes.

Bên cạnh sự thay đổi về thiết kế và nội thất, C-Class 2022 còn có cuộc "cách mạng" về động cơ. Tất cả phiên bản của C-Class thế hệ mới đều sử dụng động cơ hybrid.

Bảng đồng hồ của C 180 có kích thước nhỏ hơn, đi kèm phần viền khá dày. Ảnh: Mercedes-Benz.