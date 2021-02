Mercedes-Benz Việt Nam sẽ ra mắt C 180 AMG trong tháng 3?

Theo một số nguồn tin chưa chính thức, trong tháng 3 này Mercedes-Benz Việt Nam sẽ ra mắt loạt sản phẩm, trong đó có mẫu xe C 180 AMG hoàn toàn mới.

Hiện nay, Mercedes-Benz Việt Nam vẫn chưa có một thông tin chính thức nào về việc ra mắt các dòng sản phẩm mới. Tuy nhiên, trên trang web chính thức của hãng, khách hàng đã có thể lựa chọn mẫu xe Mercedes-Benz C 180 AMG để tùy chỉnh các cấu hình, bên cạnh 3 cấu hình tiêu chuẩn là C 180, C 200 Exclusive và C 300 AMG.

Khác với một số thị trường, khách hàng tại Việt Nam chỉ có thể được lựa chọn màu sắc ngoại thất cũng như màu da nội thất. Tất cả các tùy chọn còn lại như thiết kế thân xe, động cơ, mâm, ốp nội thất… đều đã được hãng xe quy định sẵn. Do đó, sự xuất hiện của C 180 AMG trong danh mục lựa chọn, bên cạnh C 180 tiêu chuẩn, C 200 Exclusive và C 300 AMG, đã cho thấy chiến lược phát triển của dòng C-Class trong thời gian sắp tới tại Việt Nam.

Cũng trên trang web này, Mercedes-Benz C 180 AMG có một số đặc điểm chung với phiên bản C 180 tiêu chuẩn như sử dụng hộp số 9 cấp 9G-TRONIC, động cơ M264 4 xy-lanh dung tích 1.5L, công suất 156 mã lực cùng mô-men xoắn 250 Nm… Tuy nhiên, hình ảnh cũng như mức giá của C 180 AMG vẫn chưa được hoàn thiện. Với thông tin trên trang web, mức giá của C 180 AMG lên đến 2,399 tỷ đồng , cao hơn nhiều so với 1,969 tỷ đồng của C 300 AMG.

Hiện nay, C 180 vẫn đang được trang bị gói ngoại thất AVANTGARDE. Tùy chọn này có mức giá chênh lệch so với gói ngoại thất AMG khoảng từ 1.500 – 2.000 USD tại một số thị trường. Với gói ngoại thất AMG, C-Class sẽ nhận được nhiều thay đổi, bao gồm cản trước và cản sau thể thao, lưới tản nhiệt Diamond, mâm thể thao AMG kích thước 18 inch…

Thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, Mercedes-Benz C-Class hiện đối đầu trực tiếp với các đối thủ như Audi A4, BMW 3 Series, Lexus IS, Jaguar XE với các mức giá khởi điểm cho phiên bản tiêu chuẩn lần lượt là 1,9 tỷ, 1,9 tỷ, 2,1 tỷ và 2,6 tỷ đồng . Với lợi thế là mẫu xe lắp ráp tại Việt Nam cùng dung tích xilanh 1.5L, Mercedes-Benz C 180 AMG sẽ có lợi thế hơn rất nhiều vì đã được trang bị gói ngoại thất thể thao.