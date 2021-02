Mercedes-Benz Việt Nam nói gì về việc giảm trang bị, tăng giá bán

Một vài mẫu xe Mercedes-Benz tại Việt Nam bị cắt giảm trang bị từ đầu năm 2021 dù giá bán được điều chỉnh cao hơn trước.

Vào trung tuần tháng 1, Zing ghi nhận phản ánh từ một số người dùng Mercedes-Benz tại Việt Nam về việc các mẫu xe của họ bị cắt giảm trang bị tính năng. Cụ thể là cụm phanh trước bị thay đổi và loại bỏ chức năng hỗ trợ đỗ xe tự động (Active Parking Assist - APA).

Trước đó, hãng xe Đức tiến hành điều chỉnh giá bán vào đầu năm 2021 với nhiều model có mức tăng 10-100 triệu đồng. Các động thái này khiến khách hàng cảm thấy không hài lòng. Sau khi liên hệ với Mercedes-Benz Việt Nam (MBV), Zing đã nhận được phản hồi từ nhà sản xuất về sự thay đổi trang bị kể trên.

Thay đổi thiết kế phanh trong gói trang bị AMG Line

Đại diện thương hiệu ngôi sao 3 cánh cho biết kể từ năm 2021, các model có gói trang bị ngoại thất AMG Line của Mercedes-Benz được thay đổi thiết kế phanh, từ kiểu đĩa phanh đục lỗ thành không đục lỗ. Đồng thời, kẹp phanh có kích thước nhỏ hơn và không được trang trí sơn màu đỏ như trước.

Bên cạnh đó, Mercedes-Benz Việt Nam xác nhận rằng hệ thống phanh trên các mẫu xe có gói trang bị AMG Line trước đây vốn là loại phanh thường, không phải là hệ thống phanh hiệu năng cao trên xe thể thao Mercedes-AMG. Khác biệt về thiết kế chỉ là sự thay đổi mẫu mã chứ hiệu năng phanh không bị ảnh hưởng, tính năng vận hành và độ an toàn của xe được giữ nguyên.

Đây là thay đổi mang tính hệ thống và được áp dụng với tất cả sản phẩm có gói AMG Line trên quy mô toàn cầu. Những mẫu xe Mercedes tại Việt Nam thuộc diện ảnh hưởng gồm có C 300 AMG, E 300 AMG, GLC 300 AMG, GLC 300 Coupe, GLB 200, GLE 450 và GLS 450.

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC đời mới với kẹp phanh nhỏ hơn và đĩa phanh không đục lỗ. Ảnh: Việt Đức.

Như vậy, việc thiết kế phanh thường giống phanh hiệu năng cao AMG trên xe Mercedes nói chung ít nhiều gây nhầm lẫn cho khách hàng. Khi các model Mercedes kể trên chuyển về thiết kế phanh thông thường, người dùng nghĩ rằng hãng “cắt option”.

Trong khi đó, những mẫu xe mới có gói AMG Line tỏ ra thua thiệt về mặt ngoại hình, trông ít phong cách thể thao và kém bắt mắt hơn so với đời xe cũ. Bên cạnh đó, các mẫu xe thể thao Mercedes-AMG thực sự lâu nay không có được điểm nhấn khác biệt so với những model thông thường như có gói trang trí AMG Line chính hãng.

Các mẫu xe Mercedes có gói trang bị AMG Line bị thay thế thiết kế phanh bắt đầu từ tháng 1/2021.

Vô hiệu hóa chức năng hỗ trợ đỗ xe tự động

Đối với việc tính năng đỗ xe tự động (APA) bị vô hiệu hóa, đại diện MBV xác nhận đây là động thái nhằm tuân thủ Quy định an toàn UN R79 thuộc Công ước Vienna về Giao thông đường bộ. Công ước này hiện có 78 nước tham gia, trong đó có Việt Nam.

Quy định UN R79 chỉ cho phép can thiệp điều chỉnh lái không cho phép lái tự động ở tốc độ trên 10 km/h. Vì vậy, Mercedes đã vô hiệu hóa hệ thống APA trên các dòng xe bán ở Việt Nam từ tháng 1/2021. Động thái điều chỉnh này cũng được Mercedes-Benz áp dụng tại các nước tham gia Công ước Vienna về Giao thông đường bộ.

Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động APA bị vô hiệu hóa trên xe Mercedes bán tại Việt Nam từ tháng 1/2021.

Hệ thống APA vốn có khả năng tự động ga, phanh, vào số và đánh lái đưa xe vào vị trí đỗ mà không cần người lái can thiệp. Còn lại, các chức năng như camera quan sát hay cảm biến đỗ xe vẫn hoạt động bình thường.

Danh sách những dòng xe bị ẩn tính năng hỗ trợ độ xe tự động bao gồm C-Class (W205), GLC nâng cấp (X253), A-Class Sedan (V177), GLB (X247), GLC Coupe (C253), GT 53 4-Door (X290), GLE (V167), GLE Coupe (C167) và GLS (X167).

Trước đây, một số dòng xe Mercedes tại Việt Nam cũng phải khóa chức năng an toàn bởi lý do khách quan. Đó là C-Class, E-Class và S-Class từ đời 2019 bị vô hiệu hóa khóa hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm (Collision Prevention Assist Plus - CPA Plus). Nguyên nhân được xác nhận do tính năng phanh tự động trong hệ thống CPA Plus hoạt động dựa vào công nghệ radar có tần số không được cấp phép sử dụng ở Việt Nam.

Về động thái tăng giá bán của nhiều dòng xe, đây là đợt điều chỉnh giá bán thường niên của Mercedes-Benz vào tháng 1 và không liên quan tới những thay đổi về trang bị trên xe. Nhà sản xuất dựa vào các thay đổi trong tỷ giá ngoại tệ và mức lạm phát để thay đổi giá bán cho sản phẩm.