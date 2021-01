Mercedes-Benz S-Class thay đổi thế nào sau 70 năm

W111/W112 (1959-1965) S-Class W111/W112 sở hữu nhiều tính năng công nghệ mới so với thế hệ cũ vốn đã tiên tiến. Phần lớn cải tiến này là công nghệ an toàn. Vô lăng có đệm và tổng thể nội thất được nâng cấp giúp giảm chấn thương cho hành khách khi có tai nạn. Mẫu xe này cũng có vùng chịu lực ở cả hàng ghế trước và sau, đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng trên một mẫu xe sản xuất hàng loạt. Ngoài các tính năng an toàn, từ năm 1961, mẫu S-Class 300SE được bổ sung thêm trang bị như phanh đĩa, hệ thống treo khí nén và khóa cửa trung tâm.