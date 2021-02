Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới có nội thất giống S-Class

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới sẽ được ra mắt vào ngày 23/2.

Là dòng sản phẩm quan trọng của Mercedes-Benz, C-Class nhận được sự quan tâm rất lớn trên toàn thế giới. Theo Mercedes-Benz, C-Class thế hệ thứ 5 sẽ được ra mắt vào ngày 23/2 bằng hình thức trực tuyến.

Với tên mã W206, C-Class thế hệ mới có kiểu dáng như một chiếc S-Class thu nhỏ. Dễ dàng nhận ra các chi tiết lấy cảm hứng từ S-Class gồm cụm đèn trước hình thang với đèn định vị dạng móc câu, lưới tản nhiệt to và mảnh hơn và đèn hậu tạo hình đa giác.

C-Class mới có chiều dài tổng thể đạt 4.751 mm và trục cơ sở 2.865 mm. So với thế hệ W205, C-Class W206 dài hơn 65 mm ở tổng thể và 30 mm ở trục cơ sở. Chiếc C-Class mới cũng dài hơn đối thủ BMW 3-Series G20 đôi chút.

Khoang ca-bin của mẫu sedan này cũng mang nhiều cảm hứng từ đàn anh S-Class. Chiếc sedan có vô-lăng kiểu mới tương tự E-Class, bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn, màn hình thông tin giải trí cảm ứng cỡ lớn đặt dọc kiểu thác đổ.

Theo một số nguồn tin, một màn hình nhỏ hơn được đặt dưới màn hình thông tin giải trí phục vụ cho hệ thống điều hòa không khí. Hệ thống thông tin giải trí MBUX cũng xuất hiện trên chiếc C-Class W206.

Về hiệu suất, tất cả phiên bản của C-Class thế hệ thứ 5 đều sử dụng động cơ 4 xy-lanh, bao gồm bản hiệu suất cao C 63 AMG. Động cơ V8 4.0L tăng áp kép trên C 63 AMG đời cũ sẽ được thay bằng động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.0L của A 45.

Động cơ 2.0L trên C 300 cho công suất 255 mã lực trong khi một phiên bản thấp hơn có công suất 166 mã lực. Các phiên bản động cơ diesel có sức mạnh 198-264 mã lực. Để bù đắp sự thiếu hụt về sức mạnh, hãng xe Đức bổ sung hệ thống hybrid cho tất cả phiên bản của C-Class mới. Cấu trúc điện 48 V có công suất 18 mã lực đóng vai trò máy phát khi cần gia tốc.

Phiên bản hybrid cắm sạc C 300 e có công suất 316 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, đi kèm gói pin có dung lượng từ 13,5 kWh đến 25,4 kWh. Chiếc sedan này có thể hoạt động 100 km ở chế độ thuần điện.