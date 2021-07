Mercedes-Benz C-Class phiên bản gầm cao được chạy thử nghiệm

C-Class All-Terrain dự kiến được giới thiệu với khách hàng vào năm sau. Các thông số kỹ thuật của dòng xe này vẫn được giữ kín.

Mercedes-Benz giới thiệu C-Class thế hệ mới (W206) vào tháng 2 với 2 biến thể là Sedan và Estate. Không dừng lại ở đó, hãng xe Đức còn có kế hoạch giới thiệu thêm các biến thể khác của C-Class. Cách đây vài ngày, trang Carscoops đã ghi nhận được các hình ảnh chạy thử của C-Class All-Terrain.

Dòng xe All-Terrain đầu tiên của Mercedes-Benz được giới thiệu vào năm 2016 trên E-Class W213. Tương tự E-Class All-Terrain, C-Class All-Terrain được chế tạo dựa trên biến thể Estate nhưng mang kiểu dáng của những mẫu xe gầm cao.

Các điểm khác biệt bên ngoài dễ nhận ra trên C-Class All Terrain là ốp vòm bánh, ốp cản trước sau thiết kế mới giúp xe trông thể thao và cơ bắp hơn C-Class Estate. Thiết lập hệ thống treo mới cũng giúp tăng khoảng sáng gầm và cải thiện khả năng êm ái khi di chuyển off-road.

Trên E-Class All-Terrain, khoảng sáng gầm xe đo được là 156 mm, cao hơn E-Class Estate 29 mm. Hệ thống treo của E-Class All Terrain là loại treo khí nén chủ động Air Body Control.

Nhiều khả năng Mercedes-Benz sẽ trang bị cho C-Class All-Terrain hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. Bên cạnh đó là có thể bổ sung các tùy chọn chế độ lái cũng như điều chỉnh điện tử hệ thống treo.