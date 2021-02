Mercedes-Benz C-Class 2022 sẽ hoàn toàn là xe hybrid

Động cơ đốt trong truyền thống sẽ không được sử dụng cho C-Class 2022.

Mercedes-Benz sẽ giới thiệu C-Class 2022 vào ngày 23/2. Dù chưa có thông tin chính thức, các báo cáo trước đây cho biết C-Class mới sẽ sử dụng động cơ hybrid. Nếu điều này là sự thật, C-Class 2022 sẽ là dòng xe đầu tiên của Mercedes-Benz chỉ được trang bị duy nhất động cơ hybrid.

Các tài liệu trước đây cho biết mẫu xe này sẽ có 4 tùy chọn hybrid, từ động cơ lai (mild-hybrid) ở phiên bản thấp cho đến động cơ điện cắm sạc (plug-in hybrid) ở phiên bản cao hơn. Hãng ôtô Đức dự kiến trang bị cho C-Class 2022 động cơ đốt trong dạng xăng và diesel.

Trang Carscoops dự đoán mẫu C300 mới sẽ có 2 lựa chọn dẫn động là cầu sau hoặc 4 bánh, tổng công suất khoảng 250 mã lực. Trong khi C63 sẽ dùng động cơ plug-in hybrid 2.0L, công suất khoảng 500 mã lực.

Khoang lái của C-Class 2022 được lấy cảm hứng từ S-Class với màn hình kỹ thuật số cỡ lớn kết hợp cùng hệ thống giải trí MBUX. Nhiều khả năng dòng xe này sẽ có 3 kiểu dáng là sedan, estate và wagon.