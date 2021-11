Mercedes-Benz C-Class 2022 sẽ được bán ra tại Việt Nam đầu năm sau

Mercedes-Benz xác nhận việc ra mắt phiên bản giới hạn của C-Class thế hệ mới tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trong sự kiện trực tuyến ngày 27/11, Mercedes-Benz Việt Nam xác nhận sẽ phân phối thế hệ C-Class thứ 5 (tên mã W206) trong thời gian tới. Phiên bản đầu tiên được giới thiệu là Mercedes-Benz C 300 AMG Limited Edition nhập khẩu từ Đức với số lượng giới hạn.

Theo nguồn tin riêng, C 300 AMG Limited Edition có thể được bán ra cùng lúc với các model Mercedes-Benz C-Class 2022 sản xuất trong nước vào cuối quý I/2022, khi đời xe hiện tại hoàn thành việc “dọn kho”.

Các đại lý đã bắt đầu nhận được hàng trước cho Mercedes C 300 AMG Limited Edition, tuy nhiên mức giá cụ thể chưa được xác nhận. Con số có thể cao hơn mức 1,97 tỷ đồng của bản Mercedes C 300 AMG hiện hành. Tại Đức, phiên bản Mercedes C 300 AMG đời 2022 có giá khởi điểm 48.200 euro, tương đương 54.560 USD .

Mercedes C-Class mới chia sẻ thiết kế từ mẫu sedan đầu bảng S-Class với phong cách thời trang và sang trọng. Với gói trang trí AMG Line, xe có các chi tiết mang hơi hướm thể thao ở ngoại hình như lưới tản nhiệt AMG viền mạ crôm, mâm xe 18 inch đa chấu kép, cản sau có ống xả kép…

Bên trong, khoang lái của Mercedes C-Class mới trông hiện đại hơn với màn hình điện tử cỡ lớn nằm giữa bảng tablo, cụm điều khiển trung tâm được loại bỏ. Vô-lăng và bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số cũng được tạo hình giống với S-Class cho cảm giác cao cấp hơn.

Biến thể Mercedes C 300 AMG Limited Edition được trang bị mã động cơ xăng tăng áp 2.0L M254 mạnh 255 mã lực và mô-men xoắn đạt 400 Nm. Kết hợp cùng đó là công nghệ mild-hybrid với mô-tơ điện hỗ trợ (20 mã lực), hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Việc Mercedes-Benz bán một phiên bản nhập khẩu với số lượng giới hạn khoảng vài trăm chiếc khi ra mắt đời xe mới không quá xa lạ tại Việt Nam. Cách làm này từng được thương hiệu ngôi sao 3 cánh áp dụng lúc trình làng các phiên bản Mercedes GLC nâng cấp facelift hồi đầu năm 2020.

Hiện nay, Mercedes C-Class có 3 phiên bản được sản xuất trong nước gồm C 180 AMG, C 200 Exclusive và C 300 AMG với giá bán dao động 1,499- 1,969 tỷ đồng .

Cạnh tranh cùng Mercedes C-Class có BMW 3-Series (1,9- 2,5 tỷ đồng ), Audi A4 (từ 1,7 tỷ đồng ), Volvo S60 (từ 1,7 tỷ đồng ), Jaguar XE (từ 2,68 tỷ đồng ) và Lexus IS (2,13- 2,82 tỷ đồng ).

So với các đối thủ, C-Class phổ biến hơn nhờ vào mức giá cạnh tranh khi được sản xuất trong nước. Trong các tháng tiếp theo, mẫu sedan cỡ vừa của Mercedes sẽ được hưởng chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe CKD, trong khi các dòng xe cùng hạng đều là sản phẩm nhậm khẩu.