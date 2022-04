Mercedes-Benz C-Class 2022 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 1,669 tỷ đồng

C-Class thế hệ mới được phân phối với 4 phiên bản, hiện tại chỉ bán một phiên bản nhập khẩu giá 2,399 tỷ đồng.

Mercedes-Benz Việt Nam chính thức giới thiệu C-Class thế hệ mới. C-Class 2022 xuất hiện tại Việt Nam tương đối muộn so với các nước trong khu vực, thị trường Thái Lan đã mở bán dòng xe này từ tháng 5/2021.

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus, C 300 AMG và C 300 AMG First Edition. Đáng chú ý, phiên bản C 300 AMG First Edition được bán với số lượng 132 chiếc.

C-Class 2022 nhận được nhiều nâng cấp với thiết kế tương đồng "đàn anh" S-Class. Kiểu dáng của C-Class mới không quá khác biệt với đời cũ, tuy nhiên kích thước được gia tăng đáng kể. Chiều dài cơ sở tăng thêm 2,54 cm giúp người ngồi sau có thêm 2 cm khoảng trống để chân, khoảng sáng trần người ngồi sau cũng được tăng thêm 1,5 cm.

Những điểm nhấn trên C-Class 2022 có thể kể đến như hệ thống đèn chiếu Digital Light, hệ điều hành MBUX thế hệ thứ 2, màn hình tốc độ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 11,9 inch...

Hãng xe Đức trang bị cho C-Class mới 2 tùy chọn động cơ, C 200 được trang bị động cơ 1.5L, trong khi C 300 AMG dùng động cơ 2.0L (258 mã lực, 400 Nm). Khối động cơ 2.0L được trang bị thêm công nghệ EQ Boost. Tất cả phiên bản của C-Class 2022 dùng hộp số 9 cấp 9G-Tronic.

Về công nghệ an toàn, C-Class mới gây chú ý với hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, camera toàn cảnh 360 độ...

Giá bán của Mercedes-Benz C-Class 2022 khởi điểm 1,669 tỷ đồng cho bản C 200 Avantgarde, 1,789 tỷ đồng cho C 200 Avantgarde Plus, 2,089 tỷ đồng cho C 300 AMG. Phiên bản C 300 AMG nhập khẩu có mức giá từ 2,399 tỷ đồng . So với đời cũ, mức giá khởi điểm của C-Class 2022 này tăng 170 triệu đồng.