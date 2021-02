Mercedes-Benz C-Class 2022 được ra mắt

C-Class 2022 nhận được nhiều nâng cấp về thiết kế lẫn trang bị. Đây cũng là dòng C-Class đầu tiên có hệ thống đánh lái bánh sau.

Phiên bản mới nhất của dòng xe C-Class đã được Mercedes-Benz giới thiệu vào tối 23/2 (giờ Việt Nam). Điểm gây chú ý nhất của C-Class 2022 là có thêm biến thể wagon bên cạnh biến thể sedan truyền thống.

Dù thuộc phân khúc entry-level, C-Class 2022 nhận được nhiều nâng cấp không thua kém "đàn anh" S-Class.

Thiết kế bên ngoài của C-Class mới không quá khác biệt so với đời cũ, hầu hết chi tiết nâng cấp đều tập trung bên trong khoang lái. So với đời cũ, C-Class 2022 có chiều dài cơ sở dài hơn 2,54 cm, đồng nghĩa với không gian bên trong xe được mở rộng.

Phần đầu xe có nhiều đường nét lấy cảm hứng từ E-Class, CLA và A-Class. Trong khi đuôi xe có cụm đèn hậu khá giống S-Class. Với ngoại thất tiêu chuẩn, xe nhận được các chi tiết mạ chrome trang trí ở lưới tản nhiệt và cản trước. Gói ngoại thất AMG Line có đôi chút khác biệt với logo trước mạ chrome.

Nội thất của C-Class 2022 được lấy cảm hứng từ dòng xe S-Class với màn hình trung tâm 11,9 inch và màn hình tốc độ 12,3 inch. Thiết kế khe gió điều hòa được tinh chỉnh với thiết kế hình oval trông khá lạ mắt, ghế ngồi và các chi tiết ốp da sử dụng chất liệu da sáng màu mang đến cảm giác thể thao hơn đời cũ.

Hệ thống giải trí MBUX trang bị trên xe được tích hợp trợ lý ảo Hey Mercedes. Tại Trung Quốc, C-Class 2022 còn có thêm chức năng đặt thức ăn trực tuyến.

Tất cả model của C-Class 2022 sẽ dùng động cơ hybrid. C 300 và C 300 4Matic được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L mạnh 255 mã lực kết hợp với motor điện 48 V. Động cơ điện giúp tăng thêm 20 mã lực và 200 Nm. Khi chỉ sử dụng động cơ điện, xe có thể di chuyển quãng đường khoảng 50 km.

So với các đối thủ như BMW 3-Series hay Audi A4, C-Class 2022 trông hiện đại hơn từ ngoại thất cho đến nội thất. Được trang bị thêm đánh lái bánh sau cũng là điểm mạnh của mẫu xe này trước đối thủ.