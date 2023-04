Mercedes-AMG One phá kỷ lục tại Monza của Ferrari và Porsche

Sau khi phá vỡ kỷ lục tại đường đua Nurburgring vào năm ngoái, Mercedes-AMG One tiếp tục thiết lập kỷ lục tốc độ tại trường đua Monza.

Sau vòng đua Nurburgring phá kỷ lục với tổng thời gian 6:35.183 vào cuối năm ngoái, Mercedes-AMG đã tấn công trường đua Monza bằng siêu xe AMG One của đơn vị.

Vượt qua vòng đua mang tính biểu tượng của Italy với tay đua chuyên nghiệp và đại sứ AMG Maro Engel cầm lái, chiếc siêu xe chạy bằng động cơ F1 đã đạt được thời gian 1:43,9, hoàn thành vòng đua nhanh nhất do một mẫu xe thương mại thiết lập. Theo Mercedes, thời gian đã đánh bại kỷ lục trước đó là 12 giây, điều này đặc biệt ấn tượng đối với một đường đua có chiều dài 5,7 km.

Mercedes đã không đề cập đến mẫu xe nào giữ kỷ lục trước đó, nhưng các nguồn tin cho biết là một chiếc Porsche 911 GT3 RS. Đây là kỷ lục thứ hai của One cho một đường đua nổi tiếng. Với thời gian ở đường đua Nurburgring vào năm ngoái, nó nhanh hơn khoảng 8,4 giây so với kỷ lục trước đó, được thiết lập bởi GT Black Series của AMG vào năm 2020.

Mercedes có kế hoạch chỉ sản xuất giới hạn hypercar One với số lượng 275 chiếc. Quá trình bàn giao sản phẩm đã bắt đầu và lần đầu tiên đã đến tay một khách hàng ở Đức vào tháng 1 năm nay.

Hệ truyền động hybrid của One bao gồm động cơ V6 và bộ ba mô-tơ điện. Động cơ này chính là loại V6 tăng áp, dung tích 1.6L từ xe đua giành chức vô địch của Mercedes ở mùa giải Công thức 1. Nhưng phần còn lại của hệ truyền động tren One có thể nói là công phu hơn so với xe F1.

Trong khi xe đua chỉ trang bị động cơ V6 và mô-tơ phát điện điều khiển cầu sau, One có thêm hai mô-tơ phát điện. Chúng điều khiển từng bánh trước và cho chiếc xe hệ dẫn động bốn bánh. Công suất cao nhất là 1.049 mã lực, mặc dù chiếc xe tương đối nặng đối với hai chỗ ngồi, nặng 1.695 kg.

Được lắp ráp thủ công tại cơ sở của AMG ở Coventry, Vương quốc Anh, nhưng hệ truyền động hybrid đến từ bộ phận Hệ thống truyền động hiệu suất cao của Mercedes‑AMG ở Brixworth. Một cơ sở sản xuất chuyên dụng hợp tác với nhà cung cấp linh kiện Multimatic và mỗi chiếc xe đều trải qua không dưới 16 trạm lắp ráp và thử nghiệm.