Mercedes-AMG ONE được bàn giao đến khách hàng

Hơn nửa năm kể từ ngày ra mắt chính thức, những chiếc Mercedes-AMG ONE bản thương mại đầu tiên đang được bàn giao đến khách hàng.

Mercedes-AMG ONE là một dự án dài hơi của bộ phận hiệu suất cao AMG. Với tiền thân là chiếc Project ONE, chiếc xe đã mất hơn 5 năm để có thể lăn bánh hợp pháp trên đường phố.

Điều làm nên sự đặc biệt của mẫu xe này là AMG ONE thừa kế những tinh túy từ các mẫu xe đua Công Thức 1 của đội đua Mercedes-AMG Petronas F1, đặc biệt là khối động cơ đốt trong V6 dung tích 1.6L cùng hệ thống động cơ điện phụ trợ.

Những khó khăn trong quá trình sản xuất đến từ việc tinh chỉnh động cơ F1 phù hợp với quá trình sử dụng trên đường phố, tiêu chuẩn khí thải, chất lượng và tuổi thọ các chi tiết cơ khí...

Chiếc Mercedes-AMG ONE bản thương mại đầu tiên sở hữu màu sơn đen bóng Obsidian Black ở ngoại thất. Những chi tiết viền tương phản có màu xanh đặc trưng của tập đoàn PETRONAS và họa tiết logo Mercedes-Benz được bố trí tại phần đuôi xe.

Với mỗi chiếc AMG ONE, Mercedes-AMG cho phép chủ nhân chiếc xe có thể đặt mua thêm một chiếc Mercedes-AMG GT Black Series P ONE Edition với phối màu tương tự. Với số lượng sản xuất giới hạn 275 chiếc toàn cầu, Mercedes-AMG chỉ có thể ra mắt tối đa 275 chiếc AMG GT Black Series P ONE Edition.

Về mặt vận hành, Mercedes-AMG ONE được trang bị khối động cơ đốt trong V6 dung tích 1.6L, công suất 574 mã lực cùng giới hạn vòng tua lên đến 11.000 vòng/phút. Chiếc xe được bổ sung thêm 4 bộ động cơ điện: 1 ở trục khuỷu (MGU-K), 1 ở turbo khí xả (MGU-H) và 2 ở cầu trước (MGU-FL/MGU-FR).

Các chi tiết này có công suất lần lượt là 163 mã, 122 mã và 326 mã lực, giúp chiếc xe có tổng công suất lên đến 1.063 mã lực. AMG trang bị cho chiếc xe hộp số tự động 7 cấp hoàn toàn mới tích hợp khóa vi sai, với cầu trước được cung cấp năng lượng bởi cặp động cơ điện.

Xe có 6 chế độ lái gồm Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 và Individual. Tính năng RACE START giúp AMG ONE có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây. Chiếc xe sử dụng dòng điện cao thế 800 V, thay cho mức 400 V thông dụng.

Nhờ vào bộ pin điện 8,4 kWh, chế độ EV có khả năng di chuyển với quãng đường tối đa 18,1 km. Mercedes-AMG ONE có giá khởi điểm khoảng 2,72 triệu USD .