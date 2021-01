Mercedes-AMG G 63 màu xanh của Cường Đô La sử dụng các tùy chọn nào?

Chiếc AMG G 63 được trang bị gói Exclusive Plus với các đường chỉ may hình quả trám. Đi kèm với đó là bộ ghế da Nappa màu trắng Macchiato Beige. Tùy chọn màu nội thất này không tính thêm phí do nằm trong thông số sản phẩm chính thức của AMG G 63 tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là tùy chọn được khá nhiều chủ nhân của mẫu xe AMG G 63 tại Việt Nam lựa chọn.