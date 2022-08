Mẹo trang điểm của Shin Se Kyung

Shin Se Kyung bắt đầu sự nghiệp với vai trò là người mẫu kiêm ca sĩ khi còn nhỏ. Năm 8 tuổi, cô xuất hiện trên bìa album của nhóm nhạc huyền thoại Seo Taiji. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1990 bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn. Sự nghiệp diễn xuất của cô ghi dấu bằng những vai chính trong nhiều bộ phim từ High Kick Through the Roof (2009) đến Run On (2020-2021). Ảnh: Beautynesia.