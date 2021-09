Mẹo tiết kiệm tiền mỹ phẩm tại nhà

5 mẹo sau đây sẽ giúp bạn tối ưu chi phí làm đẹp mà không ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc da.

Đầu tư cho ngoại hình chỉn chu là điều nên làm. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thực hiện một vài điều chỉnh để vừa dưỡng da lâu dài, vừa đảm bảo ngân sách hàng tháng ở mức cho phép.

Tập trung các bước skincare cơ bản

Thay vì cố gắng sắm đủ loại serum, theo Cosmopolitan, bạn có thể tối giản quy trình dưỡng da với các bước làm sạch, cân bằng da và dưỡng ẩm. Làm tốt những bước này nghĩa là bạn đã giúp da khỏe mạnh mà không tốn nhiều chi phí.

Kem dưỡng ẩm là một bước quan trọng. Do đó, ngay cả khi bạn cần cắt giảm ngân sách, kem dưỡng cũng không nên bị loại trừ.

The Budget Diet gợi ý bạn sử dụng kem sau khi tẩy trang, rửa mặt và dùng toner, tránh đợi quá lâu. Bởi đây là lúc da vẫn còn ẩm. Kem dưỡng sẽ làm nhiệm vụ khóa ẩm và giữ da mềm mượt suốt thời gian sau đó.

Sử dụng kem chống nắng

Để hạn chế những trường hợp tốn kém như điều trị thâm nám, lão hóa da khi còn trẻ, bạn nên bôi kem chống nắng hàng ngày.

Dù ở nhà, làn da của bạn vẫn đối diện với ánh nắng mặt trời và ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, điện thoại.

Nhiều người trong chúng ta đều hiểu tia UVA, UVB có hại cho da, nhưng ánh sáng xanh cũng tác động tiêu cực không kém.

Theo NBC News, nó là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đồi mồi và góp phần giảm độ đàn hồi da. Kem chống nắng chính là lớp màn bảo vệ, đảm bảo chuyện đó không xảy ra hoặc ít ảnh hưởng nhất có thể.

Tự làm mặt nạ dưỡng da tại nhà

Đắp mặt nạ là một phương pháp cấp ẩm, bổ sung dưỡng chất cho da hiệu quả. Trong thời gian hạn chế ra ngoài, bạn có thể thử làm mặt nạ bằng các nguyên liệu tự nhiên để tiết kiệm và giải trí.

Có nhiều hướng dẫn làm mặt nạ trên mạng. Nếu tìm hiểu kỹ lưỡng, bạn có thể chọn cho mình 1-2 công thức phù hợp với nhu cầu và khả năng.

Công thức mặt nạ thu nhỏ lỗ chân lông từ Elle UK gồm:

1 lòng trắng trứng

1 muỗng cà phê mật ong

Một ít nước cốt chanh

Tập lựa chọn mỹ phẩm dựa trên thành phần

Có lẽ bạn từng tìm thấy nhiều sản phẩm tương tự công dụng nhưng giá bán khác nhau trên thị trường. Lý do là mỗi thương hiệu có đối tượng khách hàng riêng, và mỗi nhóm khách hàng lại có nhu cầu, khả năng chi tiền không giống nhau, theo The New Savvy.

Hầu hết người bán sẽ khuyến khích bạn chi càng nhiều càng tốt thông qua các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi. Muốn chi ít, lợi nhiều, bắt đầu từ hôm nay, bạn nên thay đổi thói quen mua sắm của mình.

Làn da cần được bổ sung dưỡng chất hơn thương hiệu. Do đó, thay vì mua theo lời mời gọi, bạn có thể tự tham khảo, so sánh để tìm ra sản phẩm chứa thành phần phù hợp.

Uống đủ nước

Không có cách dưỡng da nào tiết kiệm hơn là bạn cung cấp nước thường xuyên cho cơ thể.

Uống nước đều đặn giúp da trở nên căng mọng, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn hay lỗ chân lông. Điều này đã được chứng minh qua một nghiên cứu do tạp chí Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology công bố năm 2015.

"Độ ẩm trên da phản ánh quá trình hydrat hóa của cơ thể. Nếu một người mất nước, làn da sẽ thể hiện rõ nhất", Kathleen C. Suozzi, Giám đốc khoa Da liễu Thẩm mỹ tại Yale Medicine, Mỹ, nói. Cô cũng đưa ra con số 2 lít nước mỗi ngày dành cho người trưởng thành.