Mẹo phối đồ giúp nam giới 'ăn gian' chiều cao từ The 1970

Diện đồ kẻ sọc, kẻ ô nhỏ, sơ vin gọn gàng hay tận giày tăng chiều cao là một số mẹo nhỏ giúp các bạn nam có thể trông cao ráo và lịch lãm hơn.

Cách phối đồ nam tưởng chừng đơn giản nhưng nếu thiếu đi sự tinh ý, set đồ sẽ không đạt được tính thẩm mỹ cao, nhất là với những bạn nam có chiều cao khiêm tốn. Bằng kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang nam, The 1970 chia sẻ một số mẹo giúp các bạn nam “ăn gian” chiều cao.

Diện đồ kẻ sọc, kẻ ô nhỏ

Có rất nhiều mẹo chọn và phối đồ giúp những anh chàng có chiều cao khiêm tốn “đánh lừa” thị giác người khác. Một bí quyết hay ho là chọn những bộ đồ kẻ sọc hoặc kẻ ô nhỏ. Một chiếc áo sơ mi hoặc bộ vest kẻ ô nhỏ sẽ giúp bạn trông cao ráo, lịch lãm hơn. Đường kẻ trên trang phục tốt nhất nên có kích thước nhỏ, khoảng cách đều một chút thì hiệu quả làm tăng chiều cao sẽ tốt hơn.

Hoa văn kẻ sọc, kẻ ô nhỏ cũng làm cơ thể bạn trông thon gọn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc cách phối đồ này phù hợp cả với những bạn nam có thân hình hơi đầy đặn.

Áo sơ mi kẻ ô nhỏ giúp nam giới trông cao và cân đối hơn.

Sơ vin gọn gàng khi phối đồ

Theo đại diện The 1970, sơ vin áo giúp đấng mày râu trở nên lịch lãm, phong độ. Các cô gái hẳn sẽ ấn tượng mạnh hơn với một chàng trai ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Việc sơ vin gọn gàng không chỉ giúp các chàng có được vẻ ngoài tươm tất, mà còn trở nên cao ráo hơn. Đến với 1970, nam giới có thể tìm cho mình nhiều mẫu áo phù hợp với phong cách sơ vin gọn gàng, thể hiện vẻ lịch lãm và mạnh mẽ.

Dù mặc áo sơ mi, áo phông với quần tây hay quần jean, bạn đều nên sơ vin cẩn thận để trông lịch sự hơn. Cách làm này cũng giúp người nhìn có cảm giác bạn cao hơn so với số đo thực tế. Bởi nếu bỏ áo ngoài quần, tà áo quá dài sẽ khiến bạn thấp hơn nhiều so với chiều cao thật.

The 1970 có nhiều mẫu áo phù hợp để sơ vin gọn gàng.

Phối cùng giày tăng chiều cao

Trong khi các bạn nữ “hô biến” mình thành một cô nàng có chiều cao lý tưởng với những đôi giày cao gót, các chàng trai cũng có thể trở nên cao ráo hơn nhờ giày tăng chiều cao. Đây là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất tại The 1970.

Nhìn bên ngoài, đôi giày này không có nhiều khác biệt so với giày bình thường. Nhưng thực tế, đế giày đã được độn cao lên vài cm. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể mua độn giày để lót vào trong. Các mẫu giày tăng chiều cao của The 1970 đều có thiết kế kín đáo, khéo léo giúp bạn “ăn gian” chiều cao một cách tự nhiên.

Một mẫu giày tăng chiều cao tại The 1970.

“Dù thuộc mẫu người có chiều cao khiêm tốn, bạn vẫn có thể tự tin tỏa sáng cùng với các mẫu thời trang tại The 1970. Chúng tôi luôn tư vấn kỹ lưỡng cách phối đồ để khách hàng có được sự tự tin khi diện trang phục tại cửa hàng. Theo đuổi phong cách cổ điển, chúng tôi muốn tôn vinh lên vẻ đẹp lịch lãm, hơi bụi bặm của cánh mày râu thông qua từng thiết kế độc đáo”, đại diện The 1970 cho hay.

Cửa hàng the 1970 mang phong cách cổ điển.

Thời trang The 1970 cung cấp trang phục nam có mẫu mã, màu sắc đa dạng, đường may chắc chắn. Những chiếc áo sơ mi, quần jean, quần âu, áo blazer của cửa hàng đều được may theo phong cách vintage bằng loại vải cao cấp. Nhờ công nghệ nhuộm tân tiến, quần áo tại đây bền màu và không bị nhăn nhàu trong suốt quá trình sử dụng. Ngoài ra, nhờ chất liệu vải tốt, khách hàng có thể thoải mái vận động mà không lo bị sờn rách.