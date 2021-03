Mẹo mặc vừa quần jeans không cần thắt lưng

Clip của Jordyn thu hút hơn 500.000 lượt xem nhờ dạy cách thắt chặt vòng eo khi mặc quần jeans.

Tờ The Sun đăng tải bài biết liên quan đến clip hướng dẫn phụ nữ cách mặc quần jeans. Cụ thể, cô gái có tên Jordyn chia sẻ mẹo thắt chặt phần lưng quần một cách đơn giản, không cần sử dụng thắt lưng.

Để làm được điều này, phái đẹp phải bắt chéo chiếc nút quần qua phần móc trên dây lưng, sau đó cài vào lỗ xỏ khuy. Chiếc quần jeans sẽ ôm vừa vặn vòng eo, không cần trải qua công đoạn chỉnh sửa.

Nhiều người gặp tình trạng chiếc quần jeans không vừa vặn với cơ thể. Ảnh: ELLE.

Đoạn video chia sẻ của Jordyn nhận hơn 500.000 lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú với bí quyết thời trang của cô. Số còn lại nhận định các cách này giúp họ có thể khắc phục được sự cố về trang phục một cách đơn giản, dễ làm tại nhà.

Tài khoản @Lalitashia bày tỏ: "Đây là ý tưởng hay cho những sản phẩm quá rộng so với cơ thể người mặc. Tôi có thể áp dụng ngay với chiếc quần jeans vừa đặt hàng trên mạng".

Tuy nhiên, vài người dùng chỉ ra khuyết điểm của bí quyết này: "Mẹo của Jordyn có thể áp dụng trong khoảng thời gian ngắn. Bởi những chiếc nút quần của tôi bị hư hỏng ngay sau đó".

Jordyn hướng dẫn cách thắt chặt phần eo trên quần jeans. Ảnh: The Sun.

Ngoài mẹo đơn giản của Jordyn, các chuyên gia thời trang của tờ Who What Wear còn chia sẻ một số bí quyết hữu hiệu hơn trong việc khắc phục tình trang này.

Với quần jeans rộng hơn so với kích cỡ chuẩn của cơ thể, mọi người hãy giặt với nước ở chế độ nóng nhất. Phương pháp này dễ đạt hiệu quả cao nếu món đồ được làm bằng vải denim gần với chất liệu 100% cotton.

Không sử dụng bất kỳ hóa chất làm mềm vải nào trong quá trình giặt cùng nước nóng. Sau khi giặt với nước, hãy bỏ quần jeans vào máy sấy và chuyển sang chế độ nóng. Nhiệt độ này sẽ làm co các thớ sợi trong vải denim, khiến món đồ trở nên chật hơn so với trước đây.

Nếu phần lưng quần hơi lỏng so với vòng eo của bạn, hãy thử may một đoạn thun nhỏ khoảng 6 cm vào bên trong cạp quần để tạo sự co giãn phù hợp vóc dáng người mặc.