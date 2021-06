Mẹo mặc áo ba lỗ sành điệu trong mùa hè

Áo ba lỗ dáng suông cùng quần ống rộng là gợi ý hoàn hảo cho đối người ưa chuộng gu ăn mặc thoải mái trong ngày hè. Cách tạo điểm nhấn tổng thể chính là lựa chọn phụ kiện với sắc thái đậm hơn như túi xách to bản gam màu kem của Céline. Ảnh: Who What Wear.