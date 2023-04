Mẹo lựa chọn loa di động phù hợp nhu cầu

Tính năng, công suất, thời lượng pin là những yếu tố người dùng nên quan tâm khi chọn loa di động.

Loa di động cần có pin, hoạt động độc lập và đảm bảo sự nhỏ gọn. Ảnh: SoundGuy.

Nhu cầu sử dụng loa không dây của người dùng đang gia tăng, khi máy tính, smartphone có chất lượng âm thanh không đủ đáp ứng. Với khả năng kết nối không dây, tính tiện lợi và chất lượng âm thanh tốt, chúng được ưa chuộng trong các hoạt động giải trí, du lịch hay trong buổi tiệc tại gia.

Với nhiều lựa chọn trên thị trường, việc lựa chọn loa di động phù hợp có thể gây khó khăn cho người dùng. Dưới đây là một số hướng dẫn để giúp bạn mua loa Bluetooth di động đúng nhu cầu sử dụng.

Trước khi mua loa Bluetooth, người dùng cần xác định rõ mục đích sử dụng của thiết bị. Hiện có hai phân khúc loa di động chính, cho nhu cầu trong các chuyến dã ngoại, hoạt động ngoài trời hoặc chủ yếu làm việc tại gia. Dựa trên tiêu chí này, công suất âm thanh, thời lượng pin, kích thước và trọng lượng của loa cũng khác biệt.

Một số mẫu loa di động có thêm tính năng kháng nước, hát karaoke. Ảnh: Hồng Ngọc.

Ngoài ra, các nhà sản xuất loa cũng tạo ra một số sản phẩm đến phục vụ một số nhóm nhu cầu riêng. Ví dụ các loa di động của Sony thường có âm bass mạnh, đạt chuẩn chống nước cao, bền bỉ cho hoạt động ở các buổi tiệc hồ bơi. Model Party Box On The Go của JBL có trang bị thêm 2 micro, đáp ứng nhu cầu hát karaoke di động, với chất âm tốt.

Âm thanh là yếu tố quan trọng khi chọn loa di động. Khách hàng nên so sánh công suất của loa, kích thước driver, số lượng hỗ trợ để đảm bảo âm thanh phát ra từ loa rõ ràng, sống động. Các loa Bluetooth di động có công suất phổ biến 5-50W. Trong đó, mức công suất thấp phù hợp với nhu cầu nghe cá nhân, không yêu cầu cao. Một số mẫu loa di động có nhiều củ loa, driver lớn đáp ứng được nhiều dải âm, phục vụ ngoài trời hay các nhu cầu phức tạp hơn. Đổi lại, chúng thường có kích thước lớn, hạn chế trong di động.

Đa phần loa di động sử dụng kết nối Bluetooth để kết nối với các thiết bị phát như điện thoại di động hoặc máy tính. Nên kiểm tra phiên bản trên loa, để đảm bảo khả năng tương thích với các thiết bị khác. Những chuẩn phổ biến trên thị trường gồm 4.2, 5.0, 5.2… Bluetooth vẫn tương thích ngược, nhưng chuẩn mới giúp tầm kết nối rộng, ổn định và tiết kiệm pin hơn.

Ngoài ra, một số loa còn hỗ trợ tính năng kết nối đồng thời với nhiều thiết bị, phục vụ khi người dùng muốn chia sẻ quyền phát hoặc nối nhiều loa thành hệ thống âm thanh tốt hơn.

Pin của loa Bluetooth là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Nếu khách hàng dự định sử dụng loa trong những chuyến dã ngoại, cắm trại, cần chọn loa có thời lượng pin trâu để đảm bảo không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng. Các loa di động thường dao động ở mức 5-20h hoạt động sau khi sạc, tùy thuộc vào công suất và chức năng của loa.

Người dùng cũng nên chọn loa Bluetooth di động từ các thương hiệu uy tín và có đánh giá tốt từ khách đã mua. Nhãn hàng lớn thường đảm bảo chất lượng âm thanh, tính ổn định của kết nối, thời lượng pin và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Tại Việt Nam, các nhãn hàng lớn đang kinh doanh sản phẩm loa di động có thể kể đến như JBL, Harman Kardon, Sony, LG…