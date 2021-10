Mẹo giúp thực phẩm trong tủ lạnh luôn tươi ngon

Rau củ quả hay thịt cá sẽ tươi lâu hơn nếu được sơ chế, đóng gói cẩn thận khi bảo quản trong tủ lạnh. Ngoài ra, nhiệt độ phù hợp cũng giúp thực phẩm bảo toàn nhiều dưỡng chất.

Trước tình hình dịch bệnh, việc mua thức ăn về trữ để sử dụng dần là một trong những giải pháp giúp hạn chế đến nơi đông người như chợ, siêu thị. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng thức ăn để trong tủ lạnh dài ngày không giữ được hương vị như ban đầu, đồng thời làm giảm hàm lượng dinh dưỡng.

Dưới đây là một số mẹo để thực phẩm trong tủ lạnh nhiều ngày vẫn tươi ngon, giúp bữa ăn gia đình thêm thơm ngon, bổ dưỡng.

Phân loại và sơ chế thực phẩm

Thực phẩm dù để ngăn đông hay mát đều cần phân loại, đóng gói và sắp xếp cẩn thận. Điều này không chỉ giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn, mà còn đảm bảo vệ sinh, giảm công đoạn khi chế biến. Nhìn chung, thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh thường có 2 loại chính là đồ tươi sống (thịt, cá, tôm…) và rau củ quả. Mỗi loại cần cách sơ chế và bảo quản khác nhau.

Thực phẩm tươi sống bảo quản trong ngăn đông sẽ sử dụng được lâu hơn, thời gian có thể lên đến nhiều tháng. Bạn nên chia nhỏ từng loại vào túi zip hay hộp đựng để tránh kết đá, ngăn mùi tanh. Cùng với đó, đóng gói thực phẩm dựa theo khẩu phần ăn của gia đình một ngày giúp bạn tránh rã đông lượng lớn nhưng chỉ sử dụng một ít. Do việc tiếp tục bảo quản thực phẩm sau rã đông sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Khác với thịt cá, rau củ quả không nên rửa trước khi cho vào tủ lạnh, mà chỉ cần loại bỏ những phần héo, úng. Nước sẽ làm tăng độ ẩm, khiến rau củ nhanh úa màu, hư hỏng. Ngoài ra, tuy không gây ra mùi, rau củ quả cũng cần bảo quản trong túi nylon hoặc túi giấy có lỗ thoát khí để duy trì độ ẩm và tươi lâu hơn.

Phân loại, đóng gói kỹ lưỡng giúp thực phẩm tươi lâu hơn.

Bên cạnh đóng gói cẩn thận, rau củ quả sẽ tươi lâu hơn nếu được bảo quản trong tủ lạnh tích hợp công nghệ dành riêng cho chúng. Đơn cử, trên các dòng tủ lạnh Beko có tích hợp công nghệ ánh sáng vi chất HarvestFresh, mô phỏng chu kỳ 24 giờ của ánh sáng mặt trời với 4 giờ ánh sáng lam, 2 giờ ánh sáng lục, 6 giờ ánh sáng đỏ và 12 giờ đèn tắt. Chu kỳ này giúp rau củ quả tiếp tục quang hợp như ngoài tự nhiên, nhờ đó bảo toàn vitamin A, C và tươi lâu hơn.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Các dòng tủ lạnh hiện nay đều trang bị nhiều mức làm lạnh khác nhau để người dùng dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ dựa theo khối lượng và loại thực phẩm. Nhiệt độ ngăn đá tốt nhất nên điều chỉnh ở -18 độ C để đảm bảo thịt cá luôn tươi ngon và bảo toàn dưỡng chất. Ở nhiệt độ này, vi khuẩn không thể sinh sôi và xâm nhập vào thực phẩm.

Đối với ngăn mát, mức nhiệt giúp thực phẩm tươi lâu hơn là 1-4 độ C. Đây là mức lý tưởng để các luồng khí lạnh phân bổ đồng đều đến từng loại rau củ quả. Ở mức trên 4 độ C, một số khu vực không được tiếp nhận khí lạnh sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn gây hư, thối sinh sôi và lây lan. Còn ở mức dưới 1 độ C, rau củ quả dễ bị đóng băng, dẫn đến úng và không dùng được.

Nhiệt độ thích hợp cho ngăn đá là -18 độ C, ngăn mát là 1-4 độ C.

Để nhiệt độ trong tủ lạnh được phân bổ đồng đều, bạn nên sắp xếp thực phẩm gọn gàng, thông thoáng. Nếu thực phẩm quá ít sẽ dẫn đến hiện tượng trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, gây tốn điện và giảm khả năng làm lạnh. Nhưng quá nhiều thực phẩm đặt sát nhau sẽ ngăn cản sự lưu thông của các luồng khí lạnh, làm giảm hiệu quả bảo quản.

Để khắc phục tình trạng phân bổ khí lạnh không đồng đều ở ngăn mát, các dòng tủ lạnh hiện đại được phát triển theo công nghệ 2 dàn lạnh độc lập. Nổi bật trong số đó có thể kể đến công nghệ NeoFrost của Beko. Với công nghệ này, thiết bị có thể tăng hiệu quả làm lạnh gấp 2 lần, đồng thời đưa không khí lạnh đến mọi ngóc ngách, nhờ đó tăng hiệu quả bảo quản dù thực phẩm chất đầy trong ngăn mát.

Kiểm tra và vệ sinh thường xuyên

Dù đã phân loại và sắp xếp thực phẩm cẩn thận, bạn vẫn nên kiểm tra, vệ sinh tủ lạnh đều đặn hàng tuần. Việc làm này giúp bạn sớm phát hiện thức ăn bị hỏng để kịp thời loại bỏ, tránh lây lan sang thực phẩm khác. Hơn nữa, làm sạch các vết vấy bẩn từ thực phẩm hỏng trên thành, kệ tủ sẽ loại bỏ nơi trú ngụ của virus, vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.

Trong kỳ giãn cách, tủ lạnh phải chứa một lượng lớn thức ăn đủ loại trong thời gian dài nên khó tránh khỏi mùi hôi khó chịu. Mùi hôi này có thể bám lên thức ăn, làm mất hương vị thơm ngon ban đầu. Để tránh tình trạng này, việc lau dọn tủ thường xuyên là điều cần thiết. Ngoài ra, để giảm mùi hôi, bạn có thể đặt vào tủ lạnh vỏ cam, lát chanh tươi hay bã cà phê.

Tủ lạnh 2 dàn lạnh độc lập giúp ngăn thực phẩm bị lẫn mùi.

Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên lựa chọn loại tủ lạnh trang bị những công nghệ tiên tiến, không chỉ giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn, mà còn ngăn mùi hôi hiệu quả. Chẳng hạn, công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost của tủ lạnh Beko giúp ngăn khí lạnh luân chuyển giữa ngăn đá và ngăn mát, nhờ đó rau củ quả không bị lẫn mùi tanh từ thịt cá. Đồng thời, điều này còn giúp hạn chế nhiễm khuẩn chéo giữa 2 loại thực phẩm. Từ đó, bạn có thể bảo vệ sức khoẻ cho cả gia đình bằng những bữa ăn an toàn, thơm ngon và dinh dưỡng.