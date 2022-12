'Mèo đi hia' - bộ phim giàu cảm xúc mùa Giáng sinh

"Puss in Boots: The Last Wish" là món quà DreamWorks Animation gửi tới khán giả vào dịp lễ Noel 2022. Tác phẩm giải trí nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc và có đồ họa mãn nhãn.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Thể loại: Hoạt hình, Hài, Phiêu lưu

Đạo diễn: Joel Crawford

Diễn viên: Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman, Harvey Guillén, Samson Kayo,…

Đánh giá: 8/10

Sau hơn một thập kỷ, DreamWorks Animation quyết định đem nhân vật Mèo đi hia đình đám trở lại màn ảnh rộng với phần phim Puss in Boots: The Last Wish (tựa Việt: Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng).

Biểu tượng hoạt hình

Nhắc đến Mèo đi hia, khán giả thường liên tưởng ngay tới loạt phim hoạt hình ngộ nghĩnh. Xuất hiện lần đầu tiên trong Shrek 2 (2004), Puss in Boots nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu. Điều đó khiến nhà làm phim Chris Miller muốn khai thác sâu về chú mèo thú vị này trong một phần phim riêng.

Puss sau đó đã đóng vai chính trong hai phần tiếp theo của series Shrek và có cho mình một phần phim độc lập, cũng như góp mặt trong nhiều video/phim truyền hình của DreamWorks Animation.

Ít ai biết, trên thực tế, nhân vật này từng xuất hiện trong những trang truyện cổ tích Italy lan truyền khắp châu Âu, có lịch sử gần 500 năm tuổi.

Với Puss in Boots (2011) - phần phim lẻ đầu tiên, Mèo đi hia đối đầu với kẻ thù không đội trời chung Humpty Dumpty (Zach Galifianakis) trong trận chiến giành hạt đậu thần và con ngỗng vàng. Cuối cùng, cậu chiến thắng vẻ vang và hưởng thụ cuộc sống vô lo.

Trở lại với hậu truyện mang tên Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng, Puss phải đương đầu với rắc rối mới. Cậu đã phung phí 8 mạng của mình và đứng trước nguy cơ bị tử thần kéo đi mãi mãi. Điều này buộc Puss phải dấn thân vào chuyến phiêu lưu lớn nhất trong đời: vào Rừng Tối để tìm kiếm Ngôi sao mong ước thần thoại – thứ sẽ giúp cậu khôi phục lại tất cả mạng sống.

Trong hành trình này, Puss tái ngộ người đồng đội cũ, đồng thời là kẻ thù không đội trời chung: Kitty Soft Paws. Cả hai được hỗ trợ bởi một nhân vật mới nằm ngoài dự đoán của họ – Perro, một chú chó lém lỉnh, luôn lạc quan, vui vẻ. Cùng nhau, bộ ba anh hùng sẽ phải đối đầu với “Big” Jack Horner và Goldilocks cùng gia đình Ba con gấu.

The Last Wish là một hành trình phiêu lưu đầy thú vị của chú Mèo đi hia.

Dễ thấy, chủ đề hậu truyện không lạ, nhưng lại là góc nhìn khác biệt so với những gì khán giả đã biết về Mèo đi hia. Bộ phim phảng phất âm hưởng từ các phim cao bồi xưa. Trong đó, phần hoạt họa của Sergio Leone được truyền cảm hứng từ tác phẩm kinh điển The Good, the Bad, and the Ugly.

NSX Mark Swift chia sẻ: “Làm việc cùng loạt phim Shrek trong hơn 20 năm giúp chúng tôi có cơ hội phát triển, tiến hóa hơn một chút. Ekip giờ đây có khả năng kể những câu chuyện chân thực hơn, chạm tới những chủ đề sâu sắc, có phần ám ảnh”.

Nội dung nhẹ nhàng, giải trí thư giãn

Khai thác câu chuyện không mới, The Last Wish vẫn chiều chuộng được thị hiếu thiếu nhi với lối kể nhẹ nhàng. Xây dựng cốt truyện phù hợp với những khán giả nhỏ tuổi, các tình tiết trong phim không đi theo hướng tạo bất ngờ hay đột phá. Thay vào đó, điểm thú vị lại nằm ở cách đạo diễn mô tả những mặt chưa ai thấy của chú Mèo đi hia.

Xuyên suốt cuộc hành trình tìm kiếm Ngôi sao mong ước, nhân vật của chúng ta đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác lạ. Rũ bỏ lớp áo tự tin và kiêu hãnh, Puss dần khám phá ra giá trị thực của mạng sống mà mình phung phí bấy lâu nay.

Là một dự án hoạt hình, The Last Wish vẫn thể hiện được sự chặt chẽ trong kịch bản. Hệ thống nhân vật và sự kiện cô đọng, không gây ngộp. Mối quan hệ giữa các cá thể cũng được xây dựng chi tiết, thể hiện chiều sâu. Đặc biệt, hậu truyện Puss in Boots mang màu sắc khá tích cực, tươi sáng.

Hậu truyện Puss in Boots là "bom tấn" hoạt hình cho mùa Giáng sinh.

Về mặt hình ảnh, Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng có thể nói là bước đột phá mới trong thể loại hoạt hình. Nhà thiết kế Nate Wragg đã đem đến phần hoạt họa kiểu vẽ tay khá chân thực. Không những vậy, các góc máy cũng rất sáng tạo, với những pha chuyển cảnh mượt mà.

Bù đắp cho cốt truyện ít đột phá, các yếu tố giải trí trong phim được sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều mảng miếng hài được cài cắm càng làm tăng tính thú vị cho câu chuyện này. Theo dõi hành trình của Mèo đi hia cùng những người bạn, khán giả cảm thấy thư giãn trong thế giới vui nhộn nhưng cũng đầy sâu lắng, với các thông điệp nhân văn đáng yêu.

Dàn sao đình đám

Antonio Banderas, nam diễn viên gốc Tây Ban Nha, trở lại với vai trò lồng tiếng cho Mèo đi hia sau thành công của tiền truyện 11 năm về trước. Bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1980, tính tới nay, gương mặt này đã xuất hiện trong hàng trăm bộ phim lớn nhỏ. Ông là chủ nhân giải thưởng Liên hoan phim Cannes, bên cạnh hàng loạt đề cử Tony, Emmy, Quả cầu vàng hay Oscar.

Với đóng góp của mình, Banderas là người đã mang đến sức sống cho Mèo đi hia. “Tôi cảm thấy như đang ghé thăm một người bạn rất thân. Cả hai chúng tôi đều có râu bạc và không còn “trẻ trâu” như xưa. Giờ chúng tôi khôn ngoan và nội tâm hơn”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, minh tinh người Mexico - Salma Hayek – là người lồng tiếng cho nàng mèo xinh đẹp Kitty Softpaws. Cô được truyền thông ca ngợi là một trong những nữ diễn viên Latin quyền lực và có ảnh hưởng nhất ở Hollywood. Đặc biệt, vai diễn họa sĩ Frida Kahlo trong bộ phim tiểu sử Frida (2002) đã đưa Hayek lên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều giải thưởng và đề cử danh giá. Gần đây, cô chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel qua bộ phim Eternals.

The Last Wish có ê-kíp sản xuất và dàn sao lồng tiếng đình đám.

Ngoài ra, nam diễn viên người Mỹ Harvey Guillén là gương mặt đằng sau nhân vật chú chó Perrito. Anh nổi tiếng với các dự án lồng tiếng hoạt hình, từng góp giọng cho nhiều loạt phim thành công như The Owl House, Archer, Harley Quinn… Đối thủ của Puss lần này: cô gái tóc vàng dữ tợn Goldilocks lại được lồng tiếng bởi Florence Pugh, một ngôi sao đang lên của Hollywood. Và cuối cùng, John Mulaney - biên kịch cho Saturday Night Live – góp giọng với vai phản diện Jack Horner.

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Puss in Boots nhận về số điểm đánh giá cao chót vót từ các chuyên gia với 95% "cà chua tươi". Khán giả cũng tỏ ra hài lòng không kém với 93% phản hồi tích cực.

Cây bút Stephen Romei của The Australian nhận xét: "Đây là một bộ phim giải trí nhưng lại đặt ra câu hỏi khiến chúng ta phải dừng lại để suy nghĩ. Nếu chỉ có một điều ước, thì điều ước đó là gì và sẽ dành cho ai, bạn hay người khác?".

Trong khi đó, Johnny Oleksinski của The New York Post cho rằng, chính phần trình diễn đỉnh cao của Banderas mới là điều đem lại thành công cho tác phẩm này.