Mẹo chọn trang sức để tỏa sáng trong cuộc gặp cuối năm

Đón mùa lễ hội năm nay, những thiết kế trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows sẽ là một lựa chọn thú vị dành cho phái đẹp, với kiểu dáng thời thượng cùng chất liệu sang trọng. Một chiếc nhẫn có kiểu dáng độc đáo cũng đủ làm nổi bật phong cách thời trang của các quý cô. Chỉ từ 15 triệu đồng, phái đẹp đã sở hữu một trong những thiết kế nằm trong các bộ sưu tập trang sức kim cương 8 Hearts & 8 Arrows của DOJI như: Rays of Light, The Wonder Things, Queen of Hearts…