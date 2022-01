Mẹo chọn quà Tết ghi điểm với gia đình người yêu

Chọn màu sắc món quà phù hợp không khí Tết: Đầu xuân năm mới, ai cũng mong muốn nhận được lời chúc an lành, sức khỏe, may mắn từ mọi người. Với quà tặng cũng vậy, món quà mang màu sắc tươi sáng, biểu trưng cho may mắn, phát tài, phú quý… sẽ giành được nhiều thiện cảm. Để ghi điểm với gia đình người yêu dịp Tết, bạn có thể cân nhắc chọn mua các món quà màu đỏ mang ý nghĩa may mắn, phát tài, hạnh phúc, màu vàng ngụ ý giàu sang, phú quý hay xanh lá cây tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển…